Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams en la gran noche de la moda

En 2026, Venus Williams debutará como coanfitriona de la Met Gala, siete años después de que su hermana Serena asumiera ese rol.

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams lideran una de las citas más esperadas de la moda. La Met Gala 2026 ya perfila su esencia y, como es tradición, se celebrará el primer lunes de mayo, el 4 de ese mes.

Vogue confirmó este 10 de diciembre que la cantante, la actriz y la tenista serán las coanfitrionas de una noche decisiva para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, acompañadas por Anna Wintour. Por primera vez en más de un lustro, no habrá hombres en el grupo principal de anfitriones de una de las veladas más influyentes del calendario cultural.

Un comité repleto de figuras clave del entretenimiento

Los anuncios continuaron con más nombres. El diseñador Anthony Vaccarello y la actriz Zoë Kravitz copresidirán el Comité de Anfitriones, junto a un amplio grupo de personalidades que refuerzan el espíritu diverso y contemporáneo del Met.

Entre ellas destacan Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult. Vogue adelantó que nuevos nombres se sumarán en las próximas semanas.

Regresos esperados y primeras veces en la alfombra roja

Esta edición marcará la primera aparición de Beyoncé en una década. La artista ya fue presidenta honoraria en 2013 y su última asistencia fue en 2016, cuando deslumbró en el Met dedicado a Manus x Machina con un estilismo de alta costura de Givenchy.

También será el debut como coanfitriona de Venus Williams, siete años después de que su hermana Serena Williams asumiera ese rol. La tenista ha sido una invitada frecuente del evento.

Nicole Kidman, por su parte, regresa a un espacio que conoce muy bien tras haber sido copresidenta en 2003 y 2005.

Patrocinadores inesperados y cambios en la organización

La gala de 2026 presenta, además, dos giros significativos. Por primera vez, los patrocinadores no serán casas de lujo, sino Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quienes, junto a Wintour, seleccionarán la lista de invitados luego de realizar una donación de seis millones de dólares al museo.

A esto se suma la importante contribución del financiero Oscar L. Tang y su esposa Agnes Hsu-Tang, quienes entregaron 125 millones de dólares para la renovación del ala de arte moderno y contemporáneo del Met. También será la primera gala para Chloe Malle como directora de la edición estadounidense de Vogue, marcando un relevo generacional dentro de la revista.

La vigencia de Anna Wintour y las cifras récord

Aunque Anna Wintour ha cedido ciertas responsabilidades dentro de Vogue, su liderazgo en la organización del Met Gala continúa intacto. En 2025, el evento alcanzó un nuevo récord con 31 millones de dólares recaudados para el Instituto del Traje.

Su historial habla por sí solo: cada año, la gala reúne a figuras esenciales del entretenimiento, la moda y la cultura. En 2025, los anfitriones fueron Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y Pharrell Williams.

En 2024 lo hicieron Jennifer López, Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemsworth; en 2023, Penélope Cruz, Roger Federer y Dua Lipa; y en 2022, Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda. La edición de 2021 fue liderada por Billie Eilish, Timothée Chalamet, Naomi Osaka y Amanda Gorman.

La exposición “Costume Art”, el corazón conceptual de la gala

El eje temático del Met Gala 2026 será Costume Art, una exposición comisariada por Andrew Bolton que profundiza en la relación entre el cuerpo y la ropa.

La muestra recorrerá distintas representaciones del cuerpo (del desnudo al embarazado o envejecido) a través de piezas históricas, obras de arte y prendas icónicas de la colección del Met y del Instituto del Traje. Bolton explicó que su intención es resaltar la “materialidad y la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que vestimos”, privilegiando el aspecto corpóreo por encima de la mera visualidad de la moda.

