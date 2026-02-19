Seda en tendencia: así se usa el tejido que domina la moda

La clave no está solo en usar esta tendencia, sino en entender cuándo y cómo llevarla.

Suave, brillante y con una chispa de sensualidad que la hace perfecta tanto para un evento de día como para una pijama en la noche.

La seda vuelve a ocupar un lugar protagónico en la moda gracias a su ligera caída sobre la piel, que le permite deslizarse con delicadeza en distintos tipos de prendas y accesorios. Si aún no cuentas con una pieza de este material, descubre cómo implementarla en tu armario según el evento y el estilo que desees lucir.

Naiza: Veraniego chic

Desde Los Cabos, México, Naiza apuesta por un vestido de seda halter color borgoña con un maxi estampado floral rojo intenso que combina a la perfección con su tono de cabello. La caída del tejido estiliza su silueta con naturalidad, mientras el brillo sutil de la tela captura la luz del atardecer. La cantante complementa su look con una cartera pequeña y joyas doradas, para lograr así un equilibrio entre sensualidad y sofisticación que funciona muy bien para un evento de tarde frente al mar.

Samantha Quenedit: Playero formal

Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, luce un vestido lencero en seda satinada color marfil y escote corazón ligeramente fruncido que enmarca su torso con delicadeza. La tela delgada se adapta suavemente a su figura, y hace de esta una opción perfecta cuando se desea una prenda cómoda para el día o la noche. Finalmente, los zapatos de color nude y peinado con ondas voluminosas son el complemento ideal para todo su estilismo.

Romanticismo formal

La reina de belleza Mara Topic opta por un conjunto en seda tono perla compuesto por una blusa manga larga con botones frontales y falda amplia con un toque de transparencia. El movimiento de la parte inferior de su outfit aporta dramatismo y romanticismo, mientras la blusa transmite formalismo y firmeza. En esta propuesta, se ve claramente que la seda puede ‘bailar’ con absoluta naturalidad entre lo clásico y lo contemporáneo.

Noche en dorado

La guayaquileña Fiorella Cervantes elige un vestido recto de seda color dorado champán, de tirantes finos y escote en V profundo, que potencia el brillo natural de la tela. La creadora de contenido lo acompaña con una cartera en blanco y negro que contrasta y aporta un detalle moderno al look. Va bien para una cena romántica con la pareja o, por qué no, un evento en la alfombra roja.

¿Cómo lucirla?

La seda es ideal para un estilo creativo, elegante, romántico o sofisticado. Según la asesora de imagen Andrea Astorga, cuando se trata de una versión más gruesa, ayuda a disimular y crear equilibrio visual.

En cambio, si es más delgada y satinada, tiende a marcar la zona del cuerpo donde se encuentre, gracias a lo cual aporta un efecto más sensual y definido.

“Por lo general, se sugiere para eventos de tarde o noche y códigos de vestuario como business formal o casual de negocios”. Eso sí, en un look deportivo puede verse sobredimensionada o exagerada, por lo que no se recomienda para esos espacios.

El poder de un buen accesorio

Más allá de las clásicas prendas, la seda también encuentra su lugar en los complementos del outfit. Puede lucirse en pañuelos anudados en la cabeza, al cuello o como un detalle sofisticado en una cartera.

En el calzado, los tacones forrados en este material elevan cualquier estilismo con un aire refinado y femenino, y son ideales para fiestas de noche o, incluso, para caminar hacia el altar y decir “sí, acepto” con una dosis extra de elegancia.

Íconos en seda



Hay telas que marcan una temporada y otras que atraviesan décadas. La seda pertenece, sin duda, al segundo grupo. “En los años 90, figuras como la princesa Diana y Kate Moss la convirtieron en sinónimo de sofisticación relajada, con vestidos lenceros, blusas y estampados vibrantes que definieron una época”, dice la asesora Andrea Astorga.

Hoy, ese legado continúa en manos de referentes de estilo como Zendaya, Kylie Jenner, Anya Taylor-Joy y Jessica Chastain, quienes la prefieren en looks modernos y minimalistas. Además, las grandes casas de moda también la mantienen vigente. “Firmas como Versace y Valentino la reinventan temporada tras temporada con estampados audaces, cortes estructurados y siluetas que celebran su caída natural”.

El arte de conservarla

La seda requiere un cuidado especial para conservar su brillo y caída natural. Evita restregarla al momento de lavarla y prefiere el secado en posición horizontal para que no se deforme. Al plancharla, utiliza temperatura baja y, de ser posible, colócala del revés para proteger la fibra.

