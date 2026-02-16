La influencia de la música y el arte en la moda: Así nacen las tendencias

Nuestros artistas favoritos no solo crean hits musicales, también se convierten en la inspiración detrás de las tendencias.

El bodysuit que usó Taylor Swift mientras cantaba su canción Era Reputation en el Eras Tour en 2023, es una de las prendas más icónicas de la gira.

Aunque diariamente veamos la ropa guardada en nuestro closet con total naturalidad, antes de llegar ahí, es probable que haya sido inspirada en el ritmo de una canción, en una obra de arte o en un artista que marcó a toda una generación. A continuación, conozca cómo los cantantes que escuchamos en Spotify, son pieza clave en la forma que vestimos.

Ídolos que marcan tendencia



Cuando los artistas se convierten en ídolos, no solo llenan estadios. ¿Por qué? Porque los colores que usan, las siluetas que eligen y hasta los materiales que llevan puestos empiezan a repetirse en pasarelas y tiendas de ropa, haciendo que niños, jóvenes y adultos se vistan igual a ellos.

Así lo menciona la asesora de imagen, Victoria Prieto, quien resalta que: “los cantantes que son populares a nivel mundial, generan un impacto a nivel general que se refleja en la moda, sobre todo porque la gente quiere verse como ellos, quiere transmitir la misma vibra”.

Un ejemplo de esto, fue el bodysuit que usó Taylor Swift mientras cantaba su canción Era Reputation en el Eras Tour en 2023. Ese traje asimétrico con una manga larga y otra al descubierto, diseñado por Paolo Puglisi (director creativo de Roberto Cavalli), dejó huella en las fanáticas de la cantante y poco tiempo después, comenzó a verse tops del mismo estilo tanto en pasarela como en el street style.

Además, firmas como Carolina Herrera reinterpretaron esta idea en vestidos formales, y más tarde, las demás marcas masivas también adaptaron esta tendencia en versiones más accesibles, con opciones informales hasta looks elegantes para un brunch.

“Algo similar ocurrió cuando Beyoncé lanzó su álbum country en 2024. Meses después, Dior presentó una colección que incluía botas vaqueras en su colección de alta costura”, dice Prieto. Y desde entonces, la estética cowboy (con estampado animal print de vaca o serpiente), los chalecos, cinturones marcados, sombreros y botas han reaparecido con fuerza, fusionando la estética del oeste con el lujo contemporáneo.

Ellos también marcan tendencia

La influencia musical y cultural no es solo femenina, también impacta con fuerza en la moda masculina. Desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami CF, el rosa dejó de ser mal visto y se volvió mucho más común en la ropa de hombre. “Algo similar ocurrió con Bad Bunny: hace años tenía una estética rap, old school, con camisas holgadas, y a medida que evolucionó su carrera, también lo hizo su estilo. Ahora usa pantalones tipo sastre y camisas de botones, y sus seguidores, inevitablemente, también transformaron su vestuario”.

El boom en el maquillaje

Así como la ropa, el maquillaje también responde al pulso de la música. Según Prieto, quien también es maquilladora, cada artista no solo impone un vestuario, sino una estética completa que millones replican frente al espejo. Entre ellos están:

Taylor Swift viralizó el cat eye entre 2007 y 2008, convirtiéndolo en un sello femenino y atemporal.

Lady Gaga y Beyoncé fueron un boom en internet con el videoclip Telephone, impulsando el maquillaje recargado, glamuroso y lleno de color que dominó hasta 2016.

Lana del Rey popularizó el estilo ´make up no make up’ y la estética ‘old money’, las cuales se caracterizan por ser más sutiles, románticas y elegantes.

Sabrina Carpenter ha vuelto a poner en tendencia el uso protagonista del blush, con mejillas marcadas y aspecto fresco.

Blackpink y otros grupos femeninos del K-pop han viralizado el look soft coreano, enfocado en iluminar la piel y agrandar visualmente los ojos para un efecto más dulce y juvenil.

El arte y las pasarelas

Para Prieto, la conexión entre el arte y la moda no es casualidad, especialmente en el universo de la alta costura. Un ejemplo icónico fue la colección que Gianni Versace lanzó en los años 90 inspirada en el arte pop de Andy Warhol. “Los estampados vibrantes, los retratos repetidos y los colores saturados transformaron el lienzo en tela. Las piezas eran tan potentes que parecía que el propio Warhol las hubiese diseñado”.

Décadas después, esa influencia sigue presente. La estética pop y los acabados metalizados se ven hoy en diseños y cortes que recuerdan al estilo Y2K (inicio de los 2000), impulsado por la cultura pop y la nostalgia de los años 90.

El escenario como inspiración

Los conciertos, festivales y videoclips ya no son solo espacios para escuchar música. Se han convertido en vitrinas donde la moda se experimenta en tiempo real. “Hoy estos eventos son una oportunidad para que cada persona exprese su estilo alineándolo con la imagen del artista que admira. No se trata solo de asistir, sino de participar estéticamente”, dice la experta.

Un ejemplo claro fueron las filas para ingresar a conciertos de artistas como Shakira (en su tour Las Mujeres Ya No Lloran) o al de Taylor Swift. Antes de que empezara el concierto, el espectáculo ya estaba afuera. “Cada fan recreaba looks icónicos de distintas canciones, pero con un sello personal. Había lentejuelas, botas, referencias exactas y también reinterpretaciones creativas que mezclaban tendencias, culturas y gustos propios”.

Esa energía también se vio en el último show de Bad Bunny junto a Lady Gaga en el Super Bowl. No solo mostraron cómo pueden convivir distintas culturas en un mismo escenario, sino que reinterpretaron el blanco (Cloud Dancer, definido como el color del año), desde una narrativa más poderosa. “Desde entonces, se han multiplicado las chaquetas y prendas en esa línea estética. Además, el uso del celeste, blanco y rojo (colores icónicos de Puerto Rico) reforzó un mensaje de reestructura, confianza y credibilidad”. Sin duda, esa influencia ya se percibe y seguirá marcando colecciones durante este año.

Cómo lucirlo

Incorporar referencias del arte o la música al estilo diario no significa disfrazarse como si fuera a ser parte de un clip audiovisual en Las Vegas. La clave está en el balance al elegir una pieza inspirada en su artista favorito y mantener el resto del outfit con un estilo más neutro.

“Un vestido negro para una cena con amigas combinado con botas vaqueras, o un look básico acompañado de gafas ultrafuturistas, son buenas opciones para el día a día”, dice Prieto. Finalmente, también es de ayuda usar tonalidades dentro de una misma gama de colores, para que el conjunto se vea armónico y se integre naturalmente a su forma de vestir.

