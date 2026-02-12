Tendencia de lazos: Cómo llevarlos en ropa y accesorios

Ariana Grande es una de las celebridades que constantemente luce lazos en sus outfits.

Los lazos son ese detalle atemporal y dulce que no pierde vigencia en la moda. Esta temporada están presentes no solo en infantiles peinados, sino también en la parte frontal de blusas, anudados en la espalda de glamurosos vestidos y hasta colgando en extravagantes aretes.

Además, renombradas casas de moda como Chanel, Yves Saint Laurent, Dior y Valentino los han incluido en algunas de sus más recientes pasarelas como una declaración de feminidad y modernidad. Si aún no se ha animado a incorporarlos en su vestuario, conozca cómo las fashionistas locales los lucen con orgullo demostrando que pueden ser usados sin importar la edad, la ocasión y el estilo.

Oana : Coquetamente formal

La cantante e influencer Oana apostó por un look en blanco y negro en el que el lazo (reinterpretado como corbatín) se convierte en el protagonista absoluto. Lo combinó con una blusa de algodón de cuello clásico, mangas largas y puños amplios ligeramente acampanados, que aportan volumen y un aire romántico al conjunto.

Sobre ella, llevó un vestido negro estructurado que estiliza la silueta y equilibra la delicadeza del lazo. Las medias de nylon oscuras con sutiles polka dots negros suman textura y un guiño lúdico sin romper la armonía monocromática. Una propuesta ideal para una reunión formal con un toque creativo, de día o de noche.

Mar Rendón: Coqueta y rockera

La cantante Mar Rendón tiene su estilo personal bien marcado y un ejemplo de esto es este outfit: vestido de tul en tono nude con mini polka dots, y dos lazos negros frontales que se convierten en el foco principal de diseño.

La silueta ajustada en la parte superior y la falda con capas en la parte inferior, aportan movimiento y dramatismo.

A ello se suman los guantes largos negros para añadir una dosis de sofisticación clásica con un detalle vintage. No hay duda, esta combinación la hizo destacar en la alfombra roja y es perfecta para cualquier otra ocasión en el que la ecuatoriana quiera ser el centro de atención.

Uti Torres: Romanticismo pastel

La creadora de contenido de moda Uti Torres eligió un enterizo strapless (hombros descubiertos) en tono rosa empolvado, donde el lazo frontal se convierte en el corazón del diseño. La caída fluida del pantalón estiliza y alarga visualmente la silueta, mientras que el color pastel potencia el estilo romántico y moderno.

Sin duda, una propuesta ideal para una boda civil, un coctel o un evento de día donde la elegancia es el factor principal.

Fiorella Solines: Rojo de impacto

Este fue uno de los looks con los que la fashionista Fiorella Solines brilló durante las últimas semanas de embarazo. En esta ocasión, elevó el dramatismo con un vestido rojo de lentejuelas que abraza su figura e ilumina su rostro. El gran lazo de satín en el hombro no pasa desapercibido, cae hasta la rodilla y dirige la mirada hacia la abertura lateral, que aporta sensualidad y movimiento al diseño.

Una pieza ideal para una gala nocturna, una alfombra roja o una celebración elegante donde el código de vestimenta exige brillo y un toque de teatralidad.

Lúcelos según tu estilo

Es uno de esos detalles camaleónicos que puede adaptarse a distintas personalidades y códigos de vestimenta. Según la asesora de imagen Carola Quintero, miembro de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, la clave está en elegir su tamaño, ubicación y textura según el estilo que se quiera proyectar.

Formal: Puede incorporarse en una blusa de chifón con lazo en el cuello para lograr un look de oficina más elegante y pulido.

Bohemio: Un vestido fluido con lazos pequeños crea un efecto relajado y chic. ¡Haz la prueba!

Glamuroso: Un lazo grande en la parte frontal o en la espalda de un vestido transmite dramatismo y presencia. Si ese elemento es protagonista, el resto del outfit debe ser más minimalista y monocromático para evitar exceso de ruido visual.

Máxima versatilidad

Más allá de la ropa, esta tendencia también está presente en el calzado y los accesorios. “En tacos, ballerinas o sandalias, el adorno de lazo aporta un matiz seductor, delicado y romántico que nunca pasa de moda”, dice Quintero. Y como accesorio, su versatilidad hace que también pueda ser usado en aretes, collares, moños, y vinchas para el cabello, así como en carteras o cinturones de tela que marcan la silueta.

Tip extra

Los maxi lazos deben colocarse en la zona que se quiera destacar. Si su contextura es pequeña y delgada, la experta recomienda que no sea más grande que su cabeza para mantener la armonía visual.

