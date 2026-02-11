Verónica Alba y sus aprendizajes al crear una marca de moda en Ecuador

Conozca los aciertos, errores y lecciones de crear una marca siendo joven y mujer en Ecuador.

Verónica tiene 26 años y es Diseñadora Gráfica con especialidad en Creación de Marca..

De niña, su juego favorito era abrir el armario de sus tías, probarse su ropa y, con creatividad e ingenio, crear looks que la transportaban a una pasarela imaginaria.

Hoy, a sus 26 años, Verónica Alba se ha convertido en una joven emprendedora que destaca en el rubro local por crear piezas que no solo lucen bien, sino que priorizan la comodidad y el empoderamiento de quien las lleva.

Pero, ¿cómo ha sido abrirse camino en un sector tan competitivo y en constante cambio como la moda? ¿Qué decisiones marcan la diferencia entre soñar con un proyecto propio y lograr sostenerlo en el día a día? Junto a ella, recorremos el detrás de escena de la creación de una marca y los aprendizajes que hoy definen su camino emprendedor.

Nace un sueño

La historia de Vero Basics empezó en 2020, casi sin proponérselo. A Verónica le encantaba crear looks junto a sus amigas, pero había algo que siempre se volvía un problema: no encontraba en Guayaquil, prendas básicas que realmente sean versátiles. Fue así como, con miedo y entusiasmo a lo que le traiga el futuro, decidió empezar con el camino del emprendimiento y crear su marca.

“Busqué telas, mandé a maquilar los primeros diseños y empecé a crear contenido desde mi cuarto, mostrando no solo las prendas, sino cómo llevarlas”, recuerda.

Más que vender ropa, su intención era asesorar, inspirar y demostrar que los básicos bien pensados podían convertirse en el corazón de cualquier look. Hoy, sus creaciones son parte del clóset de miles de mujeres y suma más de 88 mil seguidores en todas sus redes sociales, una comunidad que más que clientas, se han vuelto sus amigas virtuales.

“Poner límites es parte fundamental del liderazgo” Verónica Alba, creadora de Vero Basics

Verónica creó su marca de ropa, Vero Basics, en el 2020. VANESSA TAPIA

¿Cómo se empieza a emprender?

Lanzádote hoy. Al inicio, no va a estar tal cual como lo tienes en tu cabeza, pero si no empiezas, siempre va a haber algo que te detenga, sobre todo el miedo. Si algo puede mejorar, en el camino lo vas arreglando. Deja de ponerte barreras y hazlo.

¿Cuál ha sido uno de los retos más difíciles?

Dirigir un equipo siendo joven puede ser complicado, porque muchas veces me hicieron sentir menos por mi edad y no me escuchaban.

¿Y cómo logró que su edad no se convierta en una desventaja?

He aprendido a pararme firme, siempre desde el respeto. Con el tiempo entendí que aprender a decir no y poner límites es parte fundamental del liderazgo.

¿Qué tan importante es encontrar un factor diferenciador?

Mi infancia fue en Colombia, donde existe una cultura de belleza bastante tóxica. La violencia estética es muy fuerte y a las mujeres siempre se nos exige más, especialmente allá. Eso hizo que creciera con muchas inseguridades y que buscara en la ropa una forma de disminuirlas. Por eso, para mí, la comodidad y la horma son claves.

De nada sirve un gran diseño si no te queda como quisieras o si te sientes incómoda al usarlo. La ropa tiene que acompañarte, no incomodarte.

¿Hay algún error del inicio que hoy no volvería a cometer?

El desorden. Aprendí que hay que medir todo, porque lo que no se mide no crece. Es importante anotar, llevar control y mantener todo organizado desde el inicio. Además, no se puede tener todo al mismo tiempo, hay que respetar los procesos. Disfrutar cada etapa del negocio es algo muy lindo y aceptar que los errores no te hacen menos preparada, sino más real.

Si alguien quiere crear una marca, ¿qué es lo primero que debe hacer?

Si un profesional te parece caro, no sabes lo que cuesta trabajar con alguien que no sabe hacer su trabajo. Muchas veces, por querer ahorrarme $20, terminé gastando mucho más tratando de arreglar errores después.

Su factor diferenciador como marca es la horma de la ropa. VANESSA TAPIA

¿En qué no recomendaría ahorrar al momento de emprender?

En educación y servicio al cliente. A veces prefiero perder dinero antes que ir dañando la reputación de la marca. La imagen se construye con pequeños detalles y con cada acercamiento al consumidor. Por ejemplo, si envías un pedido mal, lo correcto es pedir disculpas y enviar uno nuevo, sin pedir el otro de vuelta. Ese tipo de situaciones generan malestar y, a la larga, no valen la pena. Cuidar la experiencia del cliente siempre debe ser prioridad.

¿Cree que hoy existe más apertura para que las mujeres lideren?

Sí, he tenido la suerte de que casi todas las personas con las que trabajo son mujeres. Me encanta tener conversaciones con otras emprendedoras, compartir procesos y aprendizajes. Creo totalmente en el poder de la colaboración, porque en la unión está la fuerza. La idea no es solo competir, sino también complementarnos y crecer juntas.

“No puedes sostener por siempre una imagen falsa” Verónica Alba

¿Qué tan importantes son las redes sociales para una marca?

Son clave, porque puedes conectar con muchas personas que te apoyan.

¿Cómo estar en redes sin que se conviertan en una presión insostenible?

Las redes son demandantes, pero la trampa está en la comparación. Vemos la vida a través de un filtro y empezamos a compararnos con otros negocios, pensando que nos estamos quedando atrás o que no vendemos lo que deberíamos.

En el 2026, Verónica desea expandir su marca y seguir creando contenido en redes sociales. VANESSA TAPIA

Mi mejor consejo es enfocarse en lo tuyo y ser exigente contigo mismo. Si quieres ver resultados en el gimnasio, no puedes dejar de ir, aunque sea tres veces por semana. Con las redes pasa lo mismo: no dejes que te absorban, pero sí respeta las promesas que haces. Si dijiste que ibas a subir tres posts semanales, hazlo.

¿Cómo evitar caer en la comparación dentro de redes sociales?

Es importante no caer en la comparación de likes. Cuando empiezas a comparar, consumes demasiado contenido y dejas de producir.

A veces incluso es necesario aburrirse un poco, porque de ahí también salen buenas ideas.

¿Cómo crear una comunidad que vaya más allá de solo compradores?

Las personas empiezan a identificar la marca con la voz de alguien. Ahí todo se humaniza y se crea una conexión real, cercana, basada en la confianza.

La vergüenza no se va a ir. No hay otra opción que atravesar esa inseguridad: o pagas el precio de la incomodidad, o pagas el precio de no intentarlo. También creo que es importante ser transparente con quién eres.

No puedes sostener por siempre una imagen falsa, en algún momento se cae o se desgasta.

Personal

Nació en Barranquilla, Colombia.

Es Diseñadora Gráfica con especialidad en Creación de Marca.

