Cuello bebé: cómo llevar la tendencia más romántica de la temporada

Este diseño se aleja de lo infantil para convertirse en un detalle chic que aporta dulzura, elegancia y versatilidad.

El cuello bebé (también conocido como cuello Peter Pan) es ese detalle en las prendas que, con un encanto sutil, logra llamar la atención y robar miradas de forma natural. Su diseño plano, los bordes redondeados y la simetría suave lo convierten en un sello presente en blusas, vestidos y chaquetas, como un guiño a la feminidad clásica reinterpretada desde una mirada actual. Así lo señala la consultora de moda Pamela Monteverde, quien recalca que “comunica dulzura, cercanía y un estilo bien cuidado”. Si aún no se ha animado a llevarlo, a continuación descubra cómo las fashionistas locales lo incorporan en su día a día.

Mariana Collenzini: Dulzura con carácter

El look de la modelo y creadora de contenido Mariana Collenzini demuestra cómo el cuello bebé puede ser delicado sin pasar desaparercibido. Su blusa blanca de mangas globo y cuello amplio crea un contraste sutil con la chaqueta denim sobrepuesta, logrando un equilibrio perfecto entre lo romántico y lo moderno. El denim del pantalón también aporta firmeza al conjunto, mientras los accesorios sutiles y el mini bolso de perlas suman un aire contemporáneo y femenino.

Dani G. Schulz: Extrovertido invernal

La creadora de contenido Dani G. Schulz eligió el cuello bebé en tono oscuro para que sea el detalle protagonista de su look. Lo lleva sobre una chaqueta oversized de color menta, en la que se aprecian los puños de una camisa blanca en su interior. Además, complementó su vestuario con una falda larga en tono verde olivo y una vinchas rosadas que le dan el toque divertido a toda la combinación. Esta opción es perfecta para un evento casual en un clima frío ya sea de día o de noche.

Monicute: Clásico con actitud

En esta propuesta, la creadora de contenido conocida como Monicute, se arriesgó a lucir el famoso cuello bebé en un vestido mini de estampado cuadricular café y con mangas cortas. El cuello tiene un borde blanco que crear un contraste en la prenda y da mayor sofisticación a toda la combinación. Las botas altas y los accesorios oscuros elevan la propuesta, demostrando que este diseño también funciona en estilismos más audaces y sexys, alejados de la ternura o el romanticismo. Puede inspirarse en este vestuario si tiene una reunión entre amigas o un día de compras en el que debe primar la comodidad.

Natalia Regge: Tierna comodidad

La creadora de contenido Natalia Regge luce una blusa blanca con mangas largas y cuello bebé, que combina con pantalones oscuros para crear un look fresco, cómodo y fácil de llevar. Al elegir los accesorios, ella optó por gafas en tono café y una cartera grande del mismo tono, que se integra de forma natural a un estilo casual chic. Para finalizar, Regge optó por unos zapatos tipo ballerina en tono plateado que le da un aire moderno a su estilismo.

Paola Argoti: creadora de contenido apasionada por la moda y el diseño de interiores

Su clásico encanto

Generalmente, este tipo de cuello se asienta sobre la clavícula y cae con suavidad, creando una línea delicada que enmarca el rostro. Como explica Monteverde, este diseño acorta visualmente el eje cuello–rostro y suaviza los rasgos, transmitiendo dulzura, cercanía y un estilo cuidado sin esfuerzo.

Además, evoca un aire romántico y juvenil, ligado a la nostalgia y a una feminidad atemporal que nunca pasa de moda. En términos de patronaje, su estructura limpia y cerrada dirige la atención hacia el rostro, “por lo que funciona muy bien para equilibrar siluetas rectas o prendas de líneas más rígidas, sumando armonía y sensibilidad al look”.

Según la experta, esta temporada el cuello bebé también se revaloriza a través de variaciones en tamaño, contrastes de color, bordados sutiles y aplicaciones delicadas. Aparece en tejidos más sofisticados, cortes estructurados y combinaciones modernas que lo alejan de lo predecible. “El uso de materiales como el algodón, la organza o el satén permite que mantenga su carácter romántico y clásico, sin perder sofisticación ni conexión con la moda urbana”.

Íconos que lo inmortalizan

El encanto del cuello bebé también ha conquistado a distintas generaciones de celebridades, confirmando que su vigencia va mucho más allá de una tendencia pasajera. Un ejemplo de esto, es la cantante Lady Gaga, que pese a su estilo extrovertido y moderno, lo ha sabido lucir en looks femeninos y con un guiño vintage.

Por su parte, la actriz Emma Watson lo ha lucido en sus looks street style, “reafirmando su versatilidad más allá del uniforme escolar”, dice Monteverde. Y como referencia histórica, la actriz británica Audrey Hepburn ayudó a inmortalizar este estilo en el cine clásico, asociándolo a personajes delicados, elegantes y llenos de gracia. Sin duda, todas ellas son una prueba de que este detalle ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia.

¡Anímese a usarlo!

El cuello bebé puede adaptarse a distintos estilos. Estas son algunas formas de lucirlo sin caer en lo predecible:

Con prendas sastre para equilibrar su aire dulce con un toque moderno.

En total looks monocromáticos para que el cuello se convierta en el punto focal del outfit.

Con accesorios minimalistas que acompañen el diseño sin restarle protagonismo.

