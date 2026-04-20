“¡Nos vamos de tour!”: Karol G anunció su gira 'Tropicoqueta' en el cierre de Coachella 2026

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Karol G anuncia el "Tropicoqueta Tour" durante el cierre de Coachella 2026 en California.

El anuncio ocurre en vivo durante su interpretración de “Provenza” con el mensaje “Nos vamos de tour” en pantallas.

El tour llega dos años después de su exitosa gira “Mañana Será Bonito”.

Karol G, la cantante colombiana de género urbano, anunció oficialmente el inicio de su nueva gira mundial "Tropicoqueta Tour" durante su presentación de cierre en el festival Coachella 2026, celebrado el domingo 19 de abril en el Empire Polo Club en Indio, California.

El anuncio marca el regreso de la artista a los escenarios internacionales tras dos años de ausencia desde el final de su exitosa gira "Mañana Será Bonito" en 2024.

La confirmación ocurrió en los minutos finales de su espectáculo, cuando la artista de Medellín interpretaba su éxito "Provenza". En ese momento, las pantallas gigantes del escenario principal proyectaron el mensaje “Nos vamos de tour”, confirmando las sospechas de sus seguidores sobre una nueva serie de conciertos para promocionar su álbum Tropicoqueta, lanzado en 2025.

El mensaje que emocionó a sus fanáticos

La confirmación de la gira no solo se limitó a lo visual. La propia Karol G, visiblemente emocionada entre fuegos artificiales, se dirigió a la multitud gritando: “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”.

Este anuncio se dio en un contexto de alta expectativa, ya que su gira anterior recaudó más de 313 millones de dólares, consolidándose como una de las figuras latinas más influyentes de la industria actual.

Aunque la euforia se apoderó de los asistentes, todavía no se han revelado detalles específicos sobre el calendario oficial. Hasta el momento, el equipo de la "Bichota" no ha publicado las fechas exactas, los países que visitará ni la fecha de inicio para la venta de boletos, aunque se espera que la información se libere en sus canales oficiales en los próximos días.

Invitados de lujo en el cierre de Coachella

Además del anuncio del tour, la segunda presentación de Karol G en el festival destacó por la presencia de grandes figuras de la música. La colombiana estuvo acompañada en el escenario por Peso Pluma, con quien interpretó el hit “QLONA”, y volvió a invitar a Becky G para cantar el himno femenino “MAMIII”, repitiendo el éxito de su primer fin de semana.

El segmento dedicado al reggaetón colombiano fue uno de los más celebrados de la noche, contando con la participación de J Balvin y Ryan Castro.

Estas colaboraciones reforzaron el estatus de Karol G como la encargada de cerrar por todo lo alto la edición 2026 de Coachella, compartiendo protagonismo mediático con otros momentos virales del festival.