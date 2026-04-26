Sebastián Yatra alista conciertos en Ecuador y estas son las fechas confirmadas

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Sebastián Yatra confirmó conciertos el 30 de abril en Quito y el 2 de mayo en Guayaquil.





La gira Entre Tanta Gente trae a Ecuador temas nuevos y éxitos del pop latino.





El tour promueve Milagro, álbum lanzado en 2025, durante su recorrido por Latinoamérica.





El cantante colombiano Sebastián Yatra continúa su gira por Latinoamérica y ha confirmado a Ecuador como una de sus próximas paradas. El artista llegará al país con dos conciertos como parte de su tour 'Entre Tanta Gente', con el que recorre escenarios de la región.

Fechas en Guayaquil y Quito

Yatra se presentará el jueves 30 de abril en el Coliseo Rumiñahui de Quito

El sábado 2 de mayo en el Estadio Modelo de Guayaquil.

Ecuador se suma así al recorrido del artista, que incluye presentaciones en varios países de Centroamérica y Norteamérica tras su paso por Sudamérica.

El público coreó todas las canciones de YatraCortesía

El regreso a Ecuador tras una gira internacional

Las fechas en Ecuador llegan después de una serie de conciertos en España y de un reciente espectáculo en Bogotá, ciudad donde el artista retomó el contacto con su público local ante miles de asistentes. El show marcó una de las presentaciones más significativas de la gira en su país de origen.

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El tour Entre Tanta Gente se caracteriza por un repertorio que cruza diferentes momentos de la trayectoria musical de Yatra. El concierto combina canciones de tono romántico y baladas con éxitos de corte urbano y pop latino, reflejando la versatilidad que ha definido su música en los últimos años.

Durante el espectáculo, el cantante alterna entre interpretaciones con guitarra, coreografías y momentos de interacción directa con el público, lo que ha sido una constante en sus presentaciones recientes.

'Milagro', el álbum que acompaña la gira

La gira acompaña el lanzamiento de Milagro, el cuarto álbum de estudio de Sebastián Yatra, publicado en 2025. El disco reúne 17 canciones con una propuesta más íntima, marcada por arreglos musicales sencillos y letras centradas en emociones, recuerdos y vínculos personales.

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Con la llegada del tour al país, Ecuador se integra a uno de los recorridos musicales más destacados del artista en la región, en un momento clave de su carrera y con una agenda que sigue ampliándose en Latinoamérica.