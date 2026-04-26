Laura Pausini en Quito: tres horas de música, covers y un cierre inolvidable

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

El concierto de Laura Pausini en Quito cerró el tramo sudamericano de su Yo Canto World Tour

A través de relatos personales, homenajes a artistas latinoamericanos y una conexión directa con el público

Sobre el escenario del Coliseo General Rumiñahui se levanta una fortaleza que remite a un castillo de cuento de hadas. Desde sus altos muros, cubiertos en enredaderas y aves, Laura Pausini aparece vestida como una figura de batalla, con un megáfono en mano. “¡En mi castillo no soy yo la reina, la reina es la música, y yo soy quien la protege!”, grita. A su lucha, continua, la acompaña “un ejército desarmado, que combate con micrófonos e instrumentos musicales” para defenderla.

Con esta declaración de intenciones, seguida inmediatamente por los primeros acordes de la canción Yo canto arrancó, la noche del viernes 24 de abril, en Quito, el recital que marcó el cierre del tramo sudamericano del Yo Canto World Tour 2026-2027, una gira que se extenderá hasta finales de 2027 y que acompaña el lanzamiento de Yo canto 2, nuevo disco de la artista con versiones en español de los temas musicales que han cautivado su corazón.

Ese punto de partida resultó clave para entender la lógica del espectáculo. Más que un recorrido cronológico por su carrera, Pausini propuso un diálogo entre su repertorio y los temas que la han acompañado como oyente. “Este es un disco de una fan, hecho por mí, no como artista, sino como amante de la música. Cuando las canto, me siento simplemente una fan que sabe lo que significa sentir algo a través de una canción y de una voz”, afirmó durante el concierto.

Un tributo a lo iberoameriano

En 2006, Pausini lanzó Yo canto (vol. 1), un homenaje a los cantantes de su país natal. Veinte años después, el pasado 13 de marzo, la artista publicó Yo canto 2, que reúne 18 temas que atraviesan distintas generaciones y geografías.

La selección, señaló la artista en entrevistas internacionales, respondió menos a criterios comerciales que a una necesidad personal. “No hago un disco ahora para que me entre dinero… lo necesito para estar bien”, explicó. Añadió que el proceso creativo siguió a un periodo de desgaste emocional durante la pandemia y funcionó como un ejercicio de reencuentro entre ella y la música.

El repertorio del concierto recogió sus temas clásicos, y los covers que realiza en el disco Yo Canto 2.Cortesía

Esa lógica se trasladó al escenario. El repertorio del concierto alternó entre sus canciones más conocidas y las versiones que integran el nuevo disco, ofreciendo a sus fans una velada de tres horas de duración y 45 canciones en escena. En ese cruce aparecieron momentos específicos que marcaron el ritmo de la noche.

Uno de ellos ocurrió cuando reconstruyó la estética de los años 70: se colocó los guantes de su madre y presentó una versión de Porque te vas, popularizada por Jeanette y escrita por José Luis Perales. “Estos son los guantes de mi mamá… este año en mis conciertos me voy a vestir como ella lo hacía”, dijo, antes de invitar al público a “entrar en esa época”.

Otro momento destacado llegó con su interpretación de la canción Antología. Antes de empezar, introdujo el tema con una frase directa: “Vamos a cantar un homenaje a la mujer más importante de Latinoamérica… su nombre es Shakira”. La elección no fue casual. En entrevistas previas, Pausini había explicado que esa canción estaba ligada a sus primeros años en la región, cuando coincidía con la artista colombiana en medios y escenarios.

El concierto avanzó entre estos bloques que combinaron música y relato. No hubo una narrativa lineal, sino una construcción por fragmentos, similar a la lógica del disco. Versiones de temas de Alejandro Sanz, Fito Páez y una adaptación en clave balada de El Turista, de Bad Bunny, convivieron con canciones propias como Entre tú y mil mares, Escucha tu corazón o Volveré junto a ti.

Abrazar al público

También hubo espacio para decisiones que modificaron la dinámica del espectáculo. En Gente, por ejemplo, las pantallas dejaron de enfocarla a ella para mostrar al público. “Esta vez no estaremos nosotros, estarán ustedes”, anunció, reforzando una puesta en escena que buscó integrar a los asistentes como parte activa del relato.

La artista también recordó sus inicios y su arribo a América Latina. Antes de cantar Entre tú y mil mares, evocó el momento en que ese tema la proyectó en la región: “Todas las veces que la canto me acuerdo muy bien de cuando yo soñaba con ser cantante cuando era una niña… nunca soñé con ser famosa”, dijo.

Casi tres horas después de iniciado el show, Pausini se despidió del público, pero regresó ante la insistencia, los aplausos y los vitoreos. Lo hizo con un poncho tricolor y un sombrero de paja toquilla, en un gesto que emocionó a sus fans. “Te amo, Quito”, repitió. El tema Mariposa technicolor de Fito Paéz dio el cierre final a la velada.

Nuevos escenarios en marcha

El concierto en Quito marcó el final de una etapa dentro de la gira, pero no su cierre definitivo. El Yo Canto World Tour continua por Centroamérica, Norteamérica y Europa en los meses siguientes, con fechas previstas hasta 2027.

La cantante interpretó temas como 'Hijo de la luna' de la banda española Mecano.Cortesía

Al día siguiente, la artista publicó algunas imágenes del recital acompañadas de una emotiva descripción: “La ‘Carita de Dios’ nos dio mucho cariño anoche, y nosotros quisimos celebrarla por su belleza, por su aire azul y sus cielos que abrazan los volcanes”, escribió. La gira sigue su recorrido con una presentación en San José, Costa Rica, el miércoles 29 de abril.