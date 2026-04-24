David Bisbal estrena 'Vivir así es morir de amor' en Billboard Mujeres Latinas 2026

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber David Bisbal canta en Billboard Mujeres Latinas 2026 en Miami el 24 de abril.

El artista interpreta 'Vivir así es morir de amor' en homenaje a mujeres.



Bisbal entrega premio a Lola Indigo en gala de música latina.

David Bisbal se presentó en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 con 'Vivir así es morir de amor'. El artista participó en la gala realizada en Miami el 24 de abril. Su actuación se enmarcó en un evento que reconoce el impacto de las mujeres en la industria musical. También entregó un premio a Lola Indigo.

La participación de David Bisbal en los Billboard Mujeres Latinas en la Música

El cantante español David Bisbal participó en la cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, celebrada en Miami. Su presentación se convirtió en uno de los momentos centrales de la noche, dedicada a reconocer el impacto de las mujeres en la industria musical.

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Bisbal interpretó su reciente lanzamiento, Vivir así es morir de amor, en una actuación concebida como homenaje dentro del evento. Con esta participación, se convirtió en el primer intérprete masculino en solitario invitado a presentarse en una gala centrada en el reconocimiento femenino.

Durante la ceremonia, el artista también tuvo un rol en la entrega de premios. Fue el encargado de otorgar el reconocimiento “Evolución artística” a la cantante Lola Indigo, con quien mantiene una relación profesional y de amistad.

Más sobre la gala

La gala Billboard Mujeres Latinas en la Música se ha consolidado como un espacio que visibiliza el trabajo de artistas, ejecutivas y creadoras. Cada edición reúne a figuras del sector musical para destacar su influencia en la industria.

La participación de Bisbal se integró a esta propuesta, en una noche enfocada en el reconocimiento del talento femenino y en el diálogo sobre su impacto en la música a nivel internacional.