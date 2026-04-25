Alejandro Sanz califica de “preciosa” su visita a Machu Picchu junto a Stephanie Cayo

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo recorrieron la ciudadela de Machu Picchu, uno de los destinos más emblemáticos del Perú.

Bajo un fuerte resguardo de seguridad, la pareja realizó el circuito turístico, evidenciando que su relación atraviesa un período de alta exposición pública.

La visita se produjo tras su llegada a Cusco, donde ambos despertaron el interés de turistas y locales. Según fuentes del lugar, iniciaron su recorrido acompañados por un guía oficial, quien les explicó la historia y los detalles arquitectónicos de la llaqta. Durante el trayecto, se detuvieron en puntos clave como las fuentes de agua y el Templo del Sol.

Le encantó

Consultado sobre su experiencia, Alejandro Sanz calificó la visita como “preciosa” y aseguró que le “encantó”.

A lo largo del recorrido, algunos visitantes lograron acercarse para solicitarle fotografías, mientras que otros, debido a las estrictas medidas de seguridad, solo pudieron observar a la pareja desde la distancia. Su presencia no pasó desapercibida y generó gran revuelo entre turistas nacionales y extranjeros.

La pareja también visitó el orquideario del Hotel de Turistas de Machu Picchu, donde disfrutaron de la riqueza natural de la zona.

El viaje de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo por tierras peruanas ocurre en medio de una gran atención mediática. Ambos han optado por no ofrecer declaraciones extensas a la prensa, limitando su interacción a breves comentarios y publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales.

El inicio de la relación

La relación se confirmó a inicios de abril, cuando compartieron fotografías juntos durante la celebración del cumpleaños número 38 de la actriz. Desde entonces, han sido vistos en conciertos, cenas, viajes y celebraciones privadas tanto en Perú como en el extranjero.

En España, la prensa del corazón sigue de cerca cada movimiento del cantante, mientras que en Perú la familia Cayo respalda abiertamente la relación. Fiorella Cayo, hermana de Stephanie, felicitó públicamente a la pareja y destacó el entorno afectivo que los rodea.

Las críticas

No obstante, también han surgido críticas. Figuras del espectáculo como Magaly Medina han cuestionado la espontaneidad del romance, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia para mejorar la imagen pública del cantante, quien ha enfrentado polémicas personales en los últimos años. “No me parece nada espontáneo, nada natural. Debe tener asesores de marketing que están tratando de limpiar su imagen”, opinó la conductora.

Por su parte, medios españoles no descartan que la relación sea una etapa pasajera para Sanz, conocido por su historial amoroso y su tendencia a protagonizar romances mediáticos.

Ante estas especulaciones, Stephanie Cayo ha respondido que atraviesa una etapa importante en su vida y que busca cuidar el vínculo: “Es algo que quiero cuidar muchísimo (…). Por lo bonito que es”, declaró en una entrevista reciente.

Actualmente, Alejandro Sanz se encuentra inmerso en una exitosa gira por Latinoamérica, con presentaciones en Colombia, Perú, Chile y Argentina. Además, inició el 9 de abril su recorrido por Estados Unidos desde Chicago.

El artista también fue reconocido en los más recientes Latin Grammy, donde obtuvo los premios a Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y ahora qué? y Grabación del Año por Palmeras en el Jardín.