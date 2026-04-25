EN VIVO | Emelec vs Liga de Quito HOY: Dónde ver, alineaciones y minuto a minuto del partido

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Emelec busca repetir equipo y sumar dos triunfos seguidos ante Liga de Quito este sábado en el Capwell.



Tiago Nunes rotará la alineación de Liga de Quito por desgaste físico y el apretado calendario de LigaPro.



Emelec y Liga se enfrentan en Guayaquil este 25 de abril con urgencia de puntos en la fecha 11.

La undécima jornada de la LigaPro se viste de gala este sábado 25 de abril. El Estadio George Capwell será el epicentro de un choque de trenes: un Emelec que respira tras su último triunfo y una Liga de Quito que intenta no perder el rumbo en medio de la fatiga y las críticas.

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Tras una etapa de turbulencias e irregularidad, la victoria 1-0 ante Técnico Universitario en Ambato ha devuelto la calma al banquillo de Vicente Sánchez. Más allá del marcador, lo que ilusiona a la hinchada azul es la sensación de que el equipo finalmente asimila la pizarra de su DT.

Para este duelo crucial, Sánchez no quiere experimentos. Bajo la premisa de "equipo que gana no se toca", se prevé que el estratega uruguayo mantenga la base del once que triunfó en el Bellavista, realizando apenas un ajuste táctico para potenciar el ataque. Emelec tiene hoy un objetivo inédito en la temporada: encadenar dos victorias seguidas y dar un golpe de autoridad ante un rival directo.

Emelec está complicado en la tabal de la LigaPro 2026.MIGUEL CANALES

El panorama en el bando capitalino es opuesto. Liga llega a Guayaquil tras un empate con sabor a poco en el Superclásico ante Aucas. Pero el problema de Tiago Nunes no es solo el resultado, sino el desgaste físico de una plantilla que parece llegar al límite.

El técnico brasileño ha sido tajante en sus últimas declaraciones, apuntando al apretado calendario como el principal enemigo de su gestión. Sin un "once de memoria" consolidado y con la necesidad urgente de refrescar líneas, se espera que Nunes aplique una rotación masiva. El desafío para los albos será encontrar su identidad futbolística en un escenario hostil y con nombres poco habituales en la estelaridad.

Alineaciones posible de Emelec y Liga de Quito

EMELEC: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Sergio Quintero, Aníbal Leguizamón, Stalin Valencia, Ignacio Guerrico; José Francisco Cevallos, Víctor Griffith; Francisco Pizzini, Ángelo Mina y Luca Klimowicz

Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Sergio Quintero, Aníbal Leguizamón, Stalin Valencia, Ignacio Guerrico; José Francisco Cevallos, Víctor Griffith; Francisco Pizzini, Ángelo Mina y Luca Klimowicz LIGA DE QUITO: Alexander Domínguez; José Quintero, Gian Franco Allala, Luis Segovia, Leonel Quiñónez, Yerlin Quiñónez; Jesús Pretell, Kevin Minda; Rodney Redes, Gabriel Villamil y Devyerson.

Hora y canales dónde ver Emelec vs Liga de Quito

El encuentro entre el Bombillo y el conjunto universitario se jugará este sábado 25 de abril, en la continuación de la jornada 11 del campeonato nacional. Será transmitido desde las 17:00 (hora de Ecuador) por la señal de Zpping Sports (streaming).

Estadísticas previas de Emelec vs Liga de Quito

Minuto a minuto de Emelec vs Liga de Quito