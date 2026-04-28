Concierto inmersivo en Quito explora sonidos precolombinos con instrumentos de 2.000 años
La Fundación Zaldumbide Rosales presenta una experiencia que combina música en vivo y observación de piezas arqueológicas, con el grupo Taller La Bola
Un conjunto de sonidos precolombinos, producidos por instrumentos de más de 2.000 años de antigüedad, será el eje de un concierto inmersivo que propone un acercamiento a la memoria sonora de las culturas originarias del Ecuador. La experiencia combina música en vivo con una exploración del contexto histórico y simbólico de estas piezas.
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El evento se realizará el 13 de mayo a las 19:00 en la Fundación Zaldumbide Rosales. La propuesta se desarrolla como un formato que va más allá del concierto tradicional, al integrar momentos de escucha, observación guiada y explicación sobre los instrumentos que forman parte de la colección arqueológica de la institución.
Durante la velada, los asistentes podrán escuchar instrumentos precolombinos originales, además de acceder a una lectura contextual de cada pieza. Este enfoque busca generar un vínculo entre el público y el patrimonio, a partir de la comprensión de los usos culturales y las formas de producción sonora de estas sociedades.
Los sonidos del pasado
La iniciativa se articula en torno a la idea de que estos sonidos conservan elementos de la historia, la identidad y la cosmovisión de los pueblos originarios. En ese sentido, el encuentro plantea un recorrido por distintas expresiones musicales que han sido transmitidas a lo largo del tiempo y que forman parte de la memoria colectiva.
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El concierto estará a cargo de Taller La Bola, una agrupación ecuatoriana que trabaja con la integración de instrumentos ancestrales y contemporáneos. Su propuesta incluye el uso de flautas y silbatos de cerámica, junto a tambores afroecuatorianos, bajo eléctrico, voces e instrumentos andinos, en un formato que combina distintas tradiciones sonoras.
Con más de una década de trayectoria, el grupo ha participado en escenarios internacionales y ha desarrollado proyectos vinculados a la reinterpretación del patrimonio musical. El evento tendrá un costo de 10 dólares y forma parte de una serie de actividades orientadas a la difusión y preservación de la cultura material y sonora en el país.