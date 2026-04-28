Concierto inmersivo en Quito explora sonidos precolombinos con instrumentos de 2.000 años

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Un conjunto de sonidos precolombinos, producidos por instrumentos de más de 2.000 años de antigüedad, será el eje de un concierto inmersivo que propone un acercamiento a la memoria sonora de las culturas originarias del Ecuador. La experiencia combina música en vivo con una exploración del contexto histórico y simbólico de estas piezas.

El evento se realizará el 13 de mayo a las 19:00 en la Fundación Zaldumbide Rosales. La propuesta se desarrolla como un formato que va más allá del concierto tradicional, al integrar momentos de escucha, observación guiada y explicación sobre los instrumentos que forman parte de la colección arqueológica de la institución.

Durante la velada, los asistentes podrán escuchar instrumentos precolombinos originales, además de acceder a una lectura contextual de cada pieza. Este enfoque busca generar un vínculo entre el público y el patrimonio, a partir de la comprensión de los usos culturales y las formas de producción sonora de estas sociedades.

Los sonidos del pasado

La iniciativa se articula en torno a la idea de que estos sonidos conservan elementos de la historia, la identidad y la cosmovisión de los pueblos originarios. En ese sentido, el encuentro plantea un recorrido por distintas expresiones musicales que han sido transmitidas a lo largo del tiempo y que forman parte de la memoria colectiva.

El concierto estará a cargo de Taller La Bola, una agrupación ecuatoriana que trabaja con la integración de instrumentos ancestrales y contemporáneos. Su propuesta incluye el uso de flautas y silbatos de cerámica, junto a tambores afroecuatorianos, bajo eléctrico, voces e instrumentos andinos, en un formato que combina distintas tradiciones sonoras.

Con más de una década de trayectoria, el grupo ha participado en escenarios internacionales y ha desarrollado proyectos vinculados a la reinterpretación del patrimonio musical. El evento tendrá un costo de 10 dólares y forma parte de una serie de actividades orientadas a la difusión y preservación de la cultura material y sonora en el país.