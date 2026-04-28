Ariana Grande anuncia ‘Petal’: su nuevo álbum de estudio que llegará en julio y marcará su regreso

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El disco será su octavo álbum de estudio y contará con 12 canciones.



petal se lanzará el 31 de julio de 2026 y ya está disponible para preguardar en plataformas digitales.



se lanzará el y ya está disponible para preguardar en plataformas digitales. La estética de esta era gira en torno a lo orgánico y floral, con una portada en blanco y negro.

El 28 de abril de 2026, Ariana Grande confirmó oficialmente el lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio, tras semanas de especulación alimentada por publicaciones en redes sociales desde el estudio de grabación. El anuncio, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, marca el inicio de una nueva era musical para la artista, apenas dos años después de su anterior proyecto.

El disco, que contará con un total de 12 canciones, llegará el próximo 31 de julio bajo el sello Republic Records y ya se encuentra disponible para preguardar en plataformas de streaming. El lanzamiento coincide además con un momento clave en su carrera, en medio de su regreso a los escenarios y una etapa creativa particularmente activa, lo que sugiere una continuidad conceptual tras Eternal Sunshine, pero con una identidad renovada.

Qué esperar de 'Petal'

El lanzamiento coincidirá con su próximo tour, que recorrerá EE.UU. y Europa entre junio y septiembre.Cortesía

En términos creativos, petal marca el reencuentro de Ariana con el productor Ilya Salmanzadeh, uno de sus colaboradores más cercanos desde la era de Sweetener. Ambos trabajaron en la composición y producción del álbum, consolidando una alianza que ha sido clave en la evolución sonora de la artista en los últimos años.

Sobre el concepto del disco, la propia Ariana Grande ha adelantado una línea emocional y estética clara, describiéndolo como un proyecto "lleno de vida, que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante". Esta declaración apunta a una narrativa de transformación y resiliencia, con una estética marcada por elementos florales que ya había insinuado en redes sociales.

La portada refuerza esta idea: una imagen en blanco y negro donde se la ve sonriendo con los ojos cerrados, en una composición íntima y orgánica que contrasta con la teatralidad de su etapa vinculada a Wicked. En cuanto al sonido, aunque no se han revelado detalles específicos de cada track, todo indica que el álbum apostará por una sensibilidad más cálida y emocional, alineada con este concepto de crecimiento y renovación.

Además, el lanzamiento de petal se integrará dentro de su Eternal Sunshine Tour, que recorrerá ciudades de Estados Unidos y Europa entre junio y septiembre de 2026, reforzando la idea de una era musical cohesiva tanto en lo sonoro como en lo visual.

Baby Doll Records: el giro empresarial de Ariana

Veinte días atrás, Grande compartía con sus seguidores imágenes de sus jornadas en el estudio.arianagrande vía Instagram

Más allá de lo musical, petal también marca un punto de inflexión en la carrera de Ariana a nivel industrial. Este será el primer proyecto lanzado bajo su propio sello, Baby Doll Records, lo que implica un cambio significativo en la propiedad de su música.

A diferencia de sus trabajos anteriores, donde Republic Records tenía control sobre los masters, en este caso las grabaciones pertenecen directamente al sello de la artista. La discográfica tradicional pasa a cumplir un rol de distribución, lo que significa que Ariana conserva los derechos sobre su obra y una mayor participación en las ganancias generadas por su explotación.

Este modelo le otorga una autonomía creativa mucho más amplia, permitiéndole tomar decisiones sin intermediarios sobre el sonido, la estética o el uso de su música en otros formatos como cine o publicidad. Además, abre la puerta a estrategias más personalizadas, desde ediciones físicas especiales hasta licencias directas.

El movimiento recuerda a la estrategia impulsada por Taylor Swift en los últimos años, donde el control de los masters se convirtió en una pieza clave para asegurar la propiedad del legado artístico. En el caso de Ariana, petal representa el primer paso en esa dirección: no solo como artista, sino como figura empresarial dentro de la industria musical.