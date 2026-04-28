Nunkui, cine shuar ecuatoriano, se estrena en festivales internacionales

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Una joven shuar descubre su vínculo con el espíritu femenino de la huerta mientras atraviesa los cambios de la adolescencia en medio de sueños premonitorios, la guía de su abuelo —un líder de su comunidad— y las tensiones provocadas por los conflictos mineros en la cordillera del Cóndor. Esa es la premisa de Nunkui, el largometraje ecuatoriano que inicia su recorrido internacional.

Dirigida por Verenice Benítez, la película tuvo su estreno mundial el 21 de abril en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde forma parte de la selección oficial y compite en varias categorías, entre ellas Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Su participación marca el ingreso del filme a uno de los espacios más relevantes del cine latinoamericano.

El recorrido continúa en Europa, donde Nunkui fue seleccionada en la competencia principal del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Dortmund + Colonia, en Alemania. En ese encuentro, el filme comparte programación con otras producciones internacionales dentro de una muestra enfocada en el cine realizado por mujeres.

Una historia en territorio amazónico

La producción fue rodada íntegramente en la comunidad de Kuamar, en la provincia de Morona Santiago, con la participación de habitantes del territorio shuar como protagonistas.

Inspirada en el mito del espíritu femenino de la tierra y la fertilidad, la película está hablada en castellano y lengua shuar chicham. A partir de ese universo, construye un relato que articula la vida cotidiana, los vínculos familiares y la dimensión espiritual en un entorno atravesado por cambios sociales y ambientales.

Nunkui es una coproducción entre Caleidoscopio Cine (Ecuador), Raki Films (Chile) y Autentika Films (Alemania), en asociación con Etsa Nantu Cámara Shuar y Nua Films. Se trata de la ópera prima de Verenice Benítez, quien ha desarrollado una trayectoria vinculada a la creación audiovisual y sonora en diálogo con comunidades indígenas. Tras su paso por festivales, la película prevé su llegada a salas ecuatorianas.