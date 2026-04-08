Christian Lara a prisión: Fiscalía inicia instrucción por robo agravado

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La justicia no dio tregua. El juez de la causa dictó prisión preventiva contra el exfutbolista Christian 'Diablito' Lara y otros tres sujetos, tras ser procesados por su presunta participación en un asalto armado. La medida, fundamentada en el riesgo de fuga y la severidad del delito, mantendrá a los implicados tras las rejas mientras se desarrollan las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado abrió una instrucción fiscal por robo agravado, etapa procesal que se extenderá por 30 días. Durante este tiempo, se realizarán las pericias técnicas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los señalados en el violento suceso.

Armamento y antecedentes en la escena

La captura de Lara no fue aislada. El exjugador de El Nacional cayó junto a tres individuos que portaban un peligroso arsenal: dos armas industriales y un fusil artesanal. Según los registros policiales, tres de los aprehendidos ya cuentan con un historial delictivo por robo y tenencia de armas, a diferencia de Lara, quien no registra antecedentes previos.

Enfrentamiento armado en El Recreo

El escenario del crimen fue un local de tecnología en el sector de El Recreo, al sur de la ciudad. Allí, la Policía Nacional frustró el asalto en plena ejecución. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados para evitar la captura y proteger un botín en equipos electrónicos valorado en 9.000 dólares.

Ante el ataque, los agentes repelieron la agresión haciendo uso legítimo de la fuerza. En el sitio se decomisaron casquillos de bala, celulares y laptops que ya habían sido sustraídos por la agrupación.