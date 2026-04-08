Policía señala al exfutbolista Christian Lara como el conductor de la banda que asaltó un local

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber El hecho: En un operativo que incluyó una balacera en Quito, la Policía Nacional frustró un asalto.

El rol: La Policía identificó al exfutbolista Christian Lara con el rol de conductor del grupo delictivo.

La investigación avanza sobre el robo frustrado el sector de La Magdalena, al sur de Quito. El jefe del distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, identificó al exfutbolista profesional Christian Lara como uno de los cuatro aprehendidos tras el violento asalto al local de Tecnomega. Según las declaraciones oficiales, el ciudadano cumplía el rol estratégico de conductor para el grupo delictivo.

El rol en el hecho delictivo, según la Policía

De acuerdo con el informe policial, mientras cinco sujetos ingresaban armados al establecimiento para someter a los empleados, Christian Lara (45 años) permanecía en la parte exterior.

"Él estaba esperando en el vehículo... en la parte de la calle Maldonado, esperando que los antisociales salgan perpetrando el hecho delictivo", detalló el coronel Lastra durante la rueda de prensa.

A diferencia de los otros tres capturados, quienes registran un amplio historial por robo y tenencia de armas, la Policía confirmó que el ciudadano no registra antecedentes penales previos a este suceso.

Balacera y evidencias

La captura se produjo en medio de un escenario crítico que incluyó un cruce de balas entre los delincuentes y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM). A pesar de la resistencia armada, donde se emplearon incluso armas de fabricación artesanal tipo mini fusil, las unidades policiales lograron neutralizar a parte de la banda.

Indicios vinculados al caso:

Vehículo negro: El automotor en el que esperaba el ahora aprehendido se encuentra bajo cadena de custodia y será sometido a pericias por Criminalística.

Armamento: Se decomisaron tres armas de fuego en el sitio.

Objetivo del robo: Los delincuentes buscaban específicamente dispositivos iPhone, aunque el local no disponía de dicho stock en sus bodegas.

Situación legal del 'Diablito' Lara

La Fiscalía General del Estado y los entes judiciales correspondientes deberán determinar en las próximas horas el grado de participación y la responsabilidad directa del implicado en el delito. Mientras tanto, las unidades de inteligencia continúan la búsqueda de otros tres sujetos que lograron escapar por la parte posterior del inmueble.

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