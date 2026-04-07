Robo y estafa dominan las denuncias en Ecuador: más de 85.000 casos en 2025

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El robo lideró la criminalidad en Ecuador durante 2025 con más de 85.000 denuncias, según la Fiscalía, concentrando uno de cada cuatro delitos en el país. Le siguen la estafa, la violencia intrafamiliar y la intimidación, mientras la extorsión gana peso como amenaza creciente. Aunque el asesinato tiene alta visibilidad, representa menos del 3 % de los casos, evidenciando que la inseguridad cotidiana domina la realidad nacional.

El robo, la estafa, la violencia psicológica, la intimidación y la extorsión fueron los cinco delitos más denunciados en Ecuador durante 2025, según el balance anual presentado por la Fiscalía General del Estado. En total, el sistema judicial registró 341.784 noticias del delito a escala nacional, una cifra que refleja la persistencia de la criminalidad común y organizada en el país.

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El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, informó que estos cinco tipos penales concentraron la mayor carga procesal de la institución durante el año pasado.

La lista evidencia no solo la incidencia de delitos tradicionales contra la propiedad, como el robo, sino también el crecimiento sostenido de modalidades asociadas a economías ilícitas y violencia no física, como la extorsión y la violencia psicológica.

Robo, estafa y extorsión lideran la lista

Robo: 85.619 denuncias

Estafa: 25.517 casos

Violencia psicológica: 23.029

Intimidación: 22.469

Extorsión: 16.129

Lesiones por accidentes de tránsito: 15.529 casos

Hurto: 14.420 casos

Daños materiales: 12.298

Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización: 9.464 casos

Asesinatos: 9.301 denuncias

Otros hechos penales: 8.116 caso

El delito con mayor incidencia fue el robo, que acumuló 85.619 denuncias, lo que equivale al 25,1 % del total de noticias del delito. Es decir, uno de cada cuatro casos reportados ante la Fiscalía estuvo relacionado con este tipo penal, confirmando su persistencia como el principal problema de seguridad a escala nacional.

En segundo lugar se ubicó la estafa, con 25.517 casos, que representaron el 7,5 % del total. Este delito ha mantenido una tendencia sostenida en los últimos años, impulsado principalmente por fraudes electrónicos, engaños a través de redes sociales y suplantación de identidad, especialmente en entornos digitales.

La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar ocupó el tercer lugar, con 23.029 denuncias, equivalentes al 6,7 % del total. Esta cifra evidencia que los conflictos intrafamiliares y la violencia no física continúan siendo una de las principales puertas de entrada al sistema judicial.

Muy cerca aparece la intimidación, con 22.469 casos (6,6 %), un delito que, según expertos en seguridad, está vinculado a amenazas, disputas personales y, en ciertos contextos, al control territorial ejercido por organizaciones delictivas.

Le sigue la extorsión, con 16.129 denuncias, que representan el 4,7 % del total y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para comerciantes, transportistas y emprendedores.

En 2025 se registraron 341.784 noticias del delito.Cortesía

Otros delitos relevantes registrados en 2025 incluyen las lesiones causadas por accidentes de tránsito (15.529 casos, 4,5 %), el hurto (14.420 casos, 4,2 %) y los daños materiales (12.298 denuncias, 3,6 %), lo que refleja que una parte importante de la carga penal está relacionada con hechos no violentos pero de alto impacto económico y social.

El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización registró 9.464 casos (2,8 %), mientras que el asesinato, pese a su alta gravedad y repercusión mediática, concentró 9.301 denuncias, lo que representa el 2,7 % del total. Finalmente, otros hechos penales sumaron 8.116 casos, equivalentes al 2,4 %.

El balance de 2025 vuelve a poner en debate los retos del sistema de seguridad y justicia frente a delitos que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.