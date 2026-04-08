Fiscalía captura a 16 personas en operativo nacional contra el crimen organizado

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El operativo se ejecutó de forma simultánea en seis provincias del país: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Orellana y Pichincha.

Un total de 16 personas fueron detenidas bajo órdenes judiciales por su presunta vinculación en una red de delincuencia organizada.

Durante los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos que serán clave para rastrear las comunicaciones y operaciones de la estructura.

Acción coordinada: Las incursiones contaron con el respaldo táctico de la Policía Nacional y la dirección técnica de la Fiscalía General del Estado.

Los sospechosos enfrentarán audiencias de formulación de cargos en las próximas horas para determinar su situación legal y el inicio de la instrucción fiscal.

La Fiscalía General del Estado, en un despliegue coordinado con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en seis provincias del país para desarticular una presunta red de delincuencia organizada. La jornada de intervenciones terminó con la captura de 16 personas bajo investigación.

Las incursiones se concentraron en puntos estratégicos de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Orellana y Pichincha. Según las autoridades, este movimiento responde a una indagación previa que busca desmantelar estructuras delictivas con alcance nacional.

Evidencias bajo análisis pericial

Durante los allanamientos, los equipos especializados recabaron múltiples dispositivos electrónicos, tales como teléfonos móviles y computadoras. Estos elementos han sido fijados y puestos bajo cadena de custodia para ser sometidos a análisis periciales, con el fin de extraer información que alimente el proceso instructivo.

Órdenes de captura ejecutadas

En el corazón de estas acciones, la fuerza pública cumplió con las órdenes de detención emitidas contra los 16 sospechosos. Los implicados fueron trasladados de inmediato a las unidades judiciales correspondientes para el inicio de las audiencias de formulación de cargos.

Control y vigilancia en territorio

Tras la finalización de las incursiones, el Ministerio del Interior ratificó que se mantendrá la vigilancia en las zonas intervenidas para prevenir posibles represalias o focos de violencia. Se espera que, en las próximas horas, las autoridades brinden una rueda de prensa para detallar el rol que cumplía cada uno de los aprehendidos dentro de la estructura investigada.

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