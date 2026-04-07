Justicia pide a la Asamblea levantar la inmunidad a Mónica Palacios por calumnia

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Pedido judicial: El juez Felipe Córdova solicita retirar la inmunidad a Mónica Palacios para iniciar juicio por calumnia.



Fundamento: La querella de Cynthia Gellibert sostiene que la asambleísta acusó falsamente de delitos a terceros.



Traba constitucional: El proceso penal no puede arrancar sin la autorización previa del Pleno de la Asamblea.



Tipificación: La causa se basa en la calumnia, delito que implica atribuir infracciones penales sin pruebas.



Votación clave: Se necesita una mayoría calificada en el Legislativo para dar paso al requerimiento de la Corte.

El cerco judicial se estrecha sobre la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional que autorice el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la legisladora Mónica Palacios. El objetivo del magistrado es dar luz verde a un proceso penal por el presunto delito de calumnia.

El origen de la querella

La causa tiene su génesis en una querella presentada por Cynthia Gellibert, quien acusa a la asambleísta de haber vertido declaraciones públicas en las que se le atribuye la comisión de un delito sin presentar sustento alguno. Según la parte acusadora, este señalamiento infundado configura una infracción penal clara que no debe quedar en la impunidad bajo el amparo de la curul.

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La Asamblea tiene la última palabra

Pese a los indicios, el proceso se encuentra en una pausa obligatoria debido al blindaje legal que otorga la Constitución a los legisladores. Al gozar de inmunidad, Palacios no puede ser procesada penalmente sin que el Pleno de la Asamblea Nacional lo autorice mediante votación. Por ello, el magistrado remitió el requerimiento al Legislativo, trasladando la responsabilidad política a los colegas de la señalada.

La ruta del proceso judicial

El expediente se centra en el presunto delito de calumnia, una figura que la propia legislación impulsada durante el correísmo define como la atribución falsa de un delito a otra persona. Para el juez Córdova, existen elementos de convicción suficientes para avanzar, pero el paso previo es ineludible: la Asamblea debe definir el futuro de la legisladora. Para que el requerimiento judicial prospere, se requerirá de una mayoría calificada en el Pleno, lo que pondrá a prueba las alianzas dentro del Parlamento.