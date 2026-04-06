Rafael Correa atribuye a amenazas la renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura

El exmandatario dijo no creer los motivos personales expuestos por la prefecta y denuncia una persecución del Gobierno

El expresidente Rafael Correa desestimó los motivos personales expuestos por Marcela Aguiñaga tras su dimisión a la Prefectura del Guayas y atribuyó la salida de la funcionaria a supuestas presiones políticas y procesos judiciales impulsados por el actual régimen.

Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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“Respeto sus argumentos. No los creo, sinceramente, del fondo del corazón. No los creo. Ella ha sido amenazada, le están montando casos”, afirmó el expresidente Rafael Correa sobre el anuncio de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, de renunciar a su cargo y no… pic.twitter.com/7OzvfrUgHx — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) April 6, 2026

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril Leer más

Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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