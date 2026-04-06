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Carlos Serrano, viceprefecto, en un recorrido por el Guayascortesìa

Aguiñaga: ¿Cómo se elegirá al reemplazo de Carlos Serrano en la Viceprefectura?

La normativa obliga al sucesor del Guayas a presentar una terna femenina ante el Consejo Provincial para ocupar la vacante

Carlos Serrano, actual viceprefecto del Guayas, asumirá la administración de la provincia el próximo 14 de mayo de 2026 tras la renuncia de Marcela Aguiñaga, un escenario que obliga a la conformación de una nueva autoridad adjunta mediante votación interna.

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El proceso en el Consejo Provincial

Para ejecutar el reemplazo, el estatuto determina que el nuevo titular debe remitir una terna (nómina de tres aspirantes) ante el Consejo Provincial. Este organismo, integrado por los alcaldes de los cantones de la jurisdicción y representantes de las juntas parroquiales, tiene la competencia exclusiva de elegir por mayoría de votos al reemplazo definitivo.

Marcela Aguiñana - Aquiles Álvarez

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Un requerimiento normativo ineludible en este proceso es el cumplimiento de la paridad de género. Al ser el administrador entrante de sexo masculino, la lista remitida al Consejo deberá estar conformada estrictamente por mujeres. Sus perfiles serán sometidos al escrutinio del organismo en sesiones que, por procedimiento, mantienen carácter público.

El mecanismo de transición administrativa registra aplicaciones previas en el gobierno del Guayas. En junio de 2020, tras el deceso del entonces titular Carlos Luis Morales, Susana González ejecutó la sucesión de funciones. Posteriormente, el pleno del Consejo seleccionó a José Yúnez, exalcalde de Samborondón, de entre los nombres propuestos para ocupar el puesto adjunto hasta el cierre de ese periodo.

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