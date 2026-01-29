Operativo en Pichincha e Imbabura deja detenidos por presunta red de robo de ganado

El grupo habría operado en distintos cantones del norte del país, dedicándose a la comercialización de ganado sustraído

Fiscalía lideró un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha e Imbabura.

En el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, la Fiscalía lideró este jueves 29 de enero del 2026 un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha e Imbabura, con el objetivo de desarticular a una supuesta organización dedicada al abigeato (robo de ganado) y a actividades conexas.

De acuerdo con información preliminar, durante la intervención se realizaron cinco allanamientos en inmuebles vinculados a los sospechosos. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas para investigaciones. Las autoridades señalaron que los procedimientos se desarrollaron con el apoyo de unidades policiales especializadas.

Entre los indicios levantados figuran un camión reportado como robado, varios vehículos livianos, teléfonos celulares, radios de comunicación y placas de automotores, elementos que serán sometidos a peritajes con el fin de determinar su relación con la presunta estructura delictiva.

¿Cómo operaba el grupo?

Los investigadores manejan la hipótesis de que el grupo habría operado en distintos cantones del norte del país, dedicándose al transporte y comercialización de ganado sustraído, así como al uso de vehículos presuntamente adulterados para movilizar la mercadería ilícita.

La situación jurídica de los detenidos se definirá en las próximas horas, cuando la Fiscalía presente los elementos recabados ante la autoridad judicial competente para la formulación de cargos.

Las instituciones participantes no descartan nuevos procedimientos dentro de esta causa, que continúa en fase de investigación.

