Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Fiscalía lideró un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha e Imbabura.
Fiscalía lideró un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha e Imbabura.Cortesía

Operativo en Pichincha e Imbabura deja detenidos por presunta red de robo de ganado

El grupo habría operado en distintos cantones del norte del país, dedicándose a la comercialización de ganado sustraído

En el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, la Fiscalía lideró este jueves 29 de enero del 2026 un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha e Imbabura, con el objetivo de desarticular a una supuesta organización dedicada al abigeato (robo de ganado) y a actividades conexas.

(Te invitamos a leer: Atrapado presunto integrante de Los Lobos)

De acuerdo con información preliminar, durante la intervención se realizaron cinco allanamientos en inmuebles vinculados a los sospechosos. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas para investigaciones. Las autoridades señalaron que los procedimientos se desarrollaron con el apoyo de unidades policiales especializadas.

Entre los indicios levantados figuran un camión reportado como robado, varios vehículos livianos, teléfonos celulares, radios de comunicación y placas de automotores, elementos que serán sometidos a peritajes con el fin de determinar su relación con la presunta estructura delictiva.

RELACIONADAS
Durante la intervención se realizaron cinco allanamientos en inmuebles vinculados a los sospechosos.
Durante la intervención se realizaron cinco allanamientos en inmuebles vinculados a los sospechosos.Cortesía

¿Cómo operaba el grupo?

Los investigadores manejan la hipótesis de que el grupo habría operado en distintos cantones del norte del país, dedicándose al transporte y comercialización de ganado sustraído, así como al uso de vehículos presuntamente adulterados para movilizar la mercadería ilícita.

(Te puede interesar: Liberan a dos secuestrados en Yaguachi tras enfrentamiento armado)

Seguimiento. Alberto Briones, Víctor Salinas y Manuel Freire creen que deben aumentar los controles en las vías.

“Los indices en abigeato no corresponden a la realidad”

Leer más

La situación jurídica de los detenidos se definirá en las próximas horas, cuando la Fiscalía presente los elementos recabados ante la autoridad judicial competente para la formulación de cargos.

Las instituciones participantes no descartan nuevos procedimientos dentro de esta causa, que continúa en fase de investigación.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Qué sustancia química se derramó tras el accidente en la vía a Daule?

  2. Operativo en Pichincha e Imbabura deja detenidos por presunta red de robo de ganado

  3. Noboa reconoce errores de forma en el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

  4. Accidente en la vía a Daule provoca derrame químico en un canal del km 26

  5. Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian su segundo embarazo en su aniversario de bodas

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Daniel Noboa vuelve a Ecuador desde Panamá antes de lo previsto por "una emergencia"

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de enero de 2026

  5. Mario Godoy y Carlos Alarcón le salen muy caro al presidente

Te recomendamos