Armada abre inscripciones 2026: perfiles profesionales y requisitos clave
La institución abrió inscripciones para oficiales, tripulantes especialistas y jóvenes bachilleres que aspiran a una carrera militar
La Armada del Ecuador abrió el proceso de reclutamiento 2026 para oficiales y tripulantes especialistas, así como para bachilleres que aspiran a formarse como oficiales.
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El proceso está dirigido, en primer lugar, a profesionales ecuatorianos que deseen incorporarse a la institución poniendo en práctica su formación académica. Las inscripciones para este grupo estarán habilitadas del 2 al 14 de abril, a través del portal oficial de reclutamiento de la Armada.
La convocatoria incluye tanto a oficiales como a tripulantes especialistas, con distintos perfiles técnicos y profesionales. En paralelo, la institución anunció que los bachilleres interesados en convertirse en oficiales navales deberán estar atentos al inicio de las inscripciones, previstas desde el 12 de mayo.
Como novedad, los estudiantes que actualmente cursan el tercer año de bachillerato del régimen Sierra podrán postular aun sin contar todavía con su título, presentando un certificado que confirme que están próximos a graduarse.
Proceso de selección
- Inicia con el registro en línea y la descarga del prospecto
- Seguido de la entrega de la carpeta con documentación requerida.
- Posteriormente, los aspirantes deberán aprobar pruebas psicológicas, exámenes médicos, pruebas de confianza, evaluaciones físicas y académicas, además de una entrevista personal.
- Quienes superen esta fase ingresarán, en junio, a los centros de formación ubicados en Salinas.
Para el caso de los oficiales especialistas, la formación militar tendrá una duración de seis meses en la Escuela Superior Naval “Cmdte. Rafael Morán Valverde”. Al finalizar este periodo, los aspirantes obtendrán el grado militar de Teniente de Fragata.
Requisitos básicos
- Ser ecuatoriano
- Edad
Especialistas:
Oficiales: hasta 29 años, 11 meses y 29 días (tercer nivel) y hasta 34 años, 11 meses y 29 días (cuarto nivel).
Tripulantes: hasta 29 años, 11 meses y 29 días.
Bachilleres:
Mínimo 18 años, máximo 22 años a la fecha de ingreso
- Estatura
Especialistas:
Hombres mínima (descalzo) 160 cm, mujeres 155 cm.
Bachilleres:
Hombres mínimos (descalzo) 165 cm, mujeres 160 cm.
- Poseer título superior reconocido legalmente por el Estado y registrado en la Senescyt
- No haber sido dado de baja del servicio activo de escuelas de formación militar por mala conducta o falta de adaptación
- No haber sido eliminado de procesos de selección de Fuerzas Armadas por documentación adulterada o irregularidades comprobadas.
- No registrar antecedentes penales ni estar inmerso en procesos judiciales.
Áreas y títulos requeridos para Oficiales
La formación militar tendrá una duración de seis meses en la Escuela Superior Naval Cmdte. Rafael Morán Valverde, ubicada en la ciudad de Salinas. Al finalizar, los aspirantes se graduarán con el grado militar Teniente de Fragata.
- Administración
- Licenciado en Contabilidad y Auditoría
- Licenciado en Auditoría y Control de Gestión
- Educación
- Licenciado en Ciencias de la Educación con Maestría en Gestión Educativa
- Licenciado en Psicología Educativa con Maestría en Gestión Educativa
- Ingeniería Naval
- Ingeniero Naval
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniero en Electrónica
- Salud
- Odontólogos
Áreas y títulos requeridos para tripulantes
La formación militar será de seis meses en la Escuela de Grumetes “Contramaestre Juan Suárez”, ubicada en la ciudad de Salinas. Al culminar, los aspirantes se graduarán con el grado militar de Marinero.
- Administración
- Tecnólogo en Administración
- Técnico Superior en Administración
- Tecnólogo en Administración de Empresas
- Tecnólogo en Gestión de Talento Humano
- Abastecimientos
- Contador Público Autorizado
- Tecnólogo en Administración Financiera
- Tecnólogo en Contabilidad
- Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría
- Tecnólogo en Finanzas
- Sanidad
- Licenciado en Optometría
- Licenciado en Emergencias Médicas
- Licenciado en Enfermería
- Licenciado en Radiología
- Informática
- Tercer nivel en desarrollo de Software
- Tercer nivel en Programación
- Educación
- Tecnólogo en Docencia e Innovación Educativa
- Licenciado en Ciencias de la Educación mención inglés y Cultura Física
- Licenciado en Psicología Educativa
- Licenciado en Pedagogía
- Músicos
Especialidades
- Clarinete
- Saxo
- Saxo alto
- Saxo tenor
- Trompeta alto
- Trombón de vara
- Trombón de válvula
- Tuba
- Percusión
- Vocalista.
Títulos:
- Técnico Superior o Tecnólogo en Artes Musicales
- Técnico Superior o Tecnólogo en Producción Musical
- Técnico Superior o Tecnólogo en Sonido y Acústica
- Técnico Superior o Tecnólogo en Ejecución de Instrumento
- Técnico Superior o Tecnólogo en Diseño Sonoro y Acústico
- Técnico Superior o Tecnólogo en Música Popular