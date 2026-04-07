Armada abre inscripciones 2026: perfiles profesionales y requisitos clave

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

La Armada del Ecuador abrió el proceso de reclutamiento 2026 para oficiales y tripulantes especialistas, así como para bachilleres que aspiran a formarse como oficiales.

(Te invitamos a leer: Reclutamiento FAE 2026: ¿cómo postular a cadetes pilotos y técnicos?)

El proceso está dirigido, en primer lugar, a profesionales ecuatorianos que deseen incorporarse a la institución poniendo en práctica su formación académica. Las inscripciones para este grupo estarán habilitadas del 2 al 14 de abril, a través del portal oficial de reclutamiento de la Armada.

La convocatoria incluye tanto a oficiales como a tripulantes especialistas, con distintos perfiles técnicos y profesionales. En paralelo, la institución anunció que los bachilleres interesados en convertirse en oficiales navales deberán estar atentos al inicio de las inscripciones, previstas desde el 12 de mayo.

Como novedad, los estudiantes que actualmente cursan el tercer año de bachillerato del régimen Sierra podrán postular aun sin contar todavía con su título, presentando un certificado que confirme que están próximos a graduarse.

Proceso de selección

Inicia con el registro en línea y la descarga del prospecto Seguido de la entrega de la carpeta con documentación requerida. Posteriormente, los aspirantes deberán aprobar pruebas psicológicas, exámenes médicos, pruebas de confianza, evaluaciones físicas y académicas, además de una entrevista personal. Quienes superen esta fase ingresarán, en junio, a los centros de formación ubicados en Salinas.

Para el caso de los oficiales especialistas, la formación militar tendrá una duración de seis meses en la Escuela Superior Naval “Cmdte. Rafael Morán Valverde”. Al finalizar este periodo, los aspirantes obtendrán el grado militar de Teniente de Fragata.

Requisitos básicos

Ser ecuatoriano

Edad

Especialistas:

Oficiales: hasta 29 años, 11 meses y 29 días (tercer nivel) y hasta 34 años, 11 meses y 29 días (cuarto nivel).

Tripulantes: hasta 29 años, 11 meses y 29 días.

Bachilleres:

Mínimo 18 años, máximo 22 años a la fecha de ingreso

Estatura

Especialistas:

Hombres mínima (descalzo) 160 cm, mujeres 155 cm.

Bachilleres:

Hombres mínimos (descalzo) 165 cm, mujeres 160 cm.

Poseer título superior reconocido legalmente por el Estado y registrado en la Senescyt

No haber sido dado de baja del servicio activo de escuelas de formación militar por mala conducta o falta de adaptación

No haber sido eliminado de procesos de selección de Fuerzas Armadas por documentación adulterada o irregularidades comprobadas.

No registrar antecedentes penales ni estar inmerso en procesos judiciales.

La institución anunció que los bachilleres interesados en convertirse en oficiales navales deberán estar atentos al inicio de las inscripciones desde el 12 de mayo.Cortesía

Áreas y títulos requeridos para Oficiales

La formación militar tendrá una duración de seis meses en la Escuela Superior Naval Cmdte. Rafael Morán Valverde, ubicada en la ciudad de Salinas. Al finalizar, los aspirantes se graduarán con el grado militar Teniente de Fragata.

Administración

Licenciado en Contabilidad y Auditoría

Licenciado en Auditoría y Control de Gestión

Educación

Licenciado en Ciencias de la Educación con Maestría en Gestión Educativa

Licenciado en Psicología Educativa con Maestría en Gestión Educativa

Ingeniería Naval

Ingeniero Naval

Ingeniería Electrónica

Ingeniero en Electrónica

Salud

Odontólogos

Áreas y títulos requeridos para tripulantes

La formación militar será de seis meses en la Escuela de Grumetes “Contramaestre Juan Suárez”, ubicada en la ciudad de Salinas. Al culminar, los aspirantes se graduarán con el grado militar de Marinero.

Administración

Tecnólogo en Administración

Técnico Superior en Administración

Tecnólogo en Administración de Empresas

Tecnólogo en Gestión de Talento Humano

Abastecimientos

Contador Público Autorizado

Tecnólogo en Administración Financiera

Tecnólogo en Contabilidad

Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría

Tecnólogo en Finanzas

Sanidad

Licenciado en Optometría

Licenciado en Emergencias Médicas

Licenciado en Enfermería

Licenciado en Radiología

Informática

Tercer nivel en desarrollo de Software

Tercer nivel en Programación

Educación

Tecnólogo en Docencia e Innovación Educativa

Licenciado en Ciencias de la Educación mención inglés y Cultura Física

Licenciado en Psicología Educativa

Licenciado en Pedagogía

Músicos

Para el caso de los oficiales especialistas, la formación militar tendrá una duración de seis meses.Cortesia

Especialidades

Clarinete

Saxo

Saxo alto

Saxo tenor

Trompeta alto

Trombón de vara

Trombón de válvula

Tuba

Percusión

Vocalista.

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