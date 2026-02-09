Guía para ingresar a las escuelas de formación militar del Ejército 2026

El proceso de reclutamiento inició el 6 de febrero de 2026 y se extenderá por varias fases hasta agosto

El proceso de reclutamiento a las escuelas de formación militar del Ejército Ecuatoriano inició el 6 de febrero de 2026 y se extenderá por varias fases hasta agosto. Las inscripciones y la calificación de carpetas estarán abiertas del 6 de febrero al 20 de marzo. A continuación, un servicio para postulantes con requisitos, cronograma, fases y recomendaciones prácticas.

¿Quiénes pueden postular?

Ser ecuatoriana/o por nacimiento o hija/o de madre o padre ecuatoriano, sin importar el lugar de nacimiento.

Edad: de 18 a 22 años cumplidos a la fecha de ingreso a la escuela.

Aptitud médica, física y psicológica compatible con el régimen de entrenamiento.

No haber sido dado de baja del servicio activo de Fuerzas Armadas o Policía Nacional.

Estado civil: soltera/o y sin hijos, condición que debe mantenerse durante todo el periodo de formación.

Antecedentes: el postulante ni sus familiares en primer grado deben registrar antecedentes penales ni estar inmersos en procesos judiciales.

Estatura mínima descalzos (según escuela):

ESMIL (oficiales): 1,65 m hombres; 1,60 m mujeres. ESFORSE – “Vencedores del Cenepa” (tropa): 1,63 m hombres. Escuela de Iwias: 1,60 m hombres. Aprobar exámenes de confianza. No estar afiliada/o a partidos políticos.

Cronograma: fechas clave

Inscripciones y calificación de carpetas: 6 de febrero – 20 de marzo Evaluación médica y psicológica: 20 de marzo – 1 de mayo Curso preparatorio virtual (abierto): mayo – julio Evaluación de pruebas físicas: julio Evaluación académica: agosto Pruebas de confianza e entrevista personal: agosto

¿Cómo inscribirse paso a paso?

Ingresar a www.ejercitoecuatoriano.mil.ec → apartado Reclutamiento. Seleccionar la escuela a la que desea postular (ESMIL / ESFORSE / EIWIAS). Descargar el prospecto y lista de documentos requeridos. Cargar en línea la carpeta de documentos por el mismo enlace. Revisar periódicamente el estado de su postulación en el sistema.

El proceso es gratuito. Solo se asumen costos propios de valoraciones médicas cuando corresponda.

¿Dónde informarse?

Portal oficial: www.ejercitoecuatoriano.mil.ec (Reclutamiento) Sistema de reclutamiento: para inscripciones, notificaciones y sedes de evaluación. Soporte: revise el prospecto publicado en el portal para listas de documentos y formatos.

