Guía para ingresar a las escuelas de formación militar del Ejército 2026
El proceso de reclutamiento inició el 6 de febrero de 2026 y se extenderá por varias fases hasta agosto
El proceso de reclutamiento a las escuelas de formación militar del Ejército Ecuatoriano inició el 6 de febrero de 2026 y se extenderá por varias fases hasta agosto. Las inscripciones y la calificación de carpetas estarán abiertas del 6 de febrero al 20 de marzo. A continuación, un servicio para postulantes con requisitos, cronograma, fases y recomendaciones prácticas.
¿Quiénes pueden postular?
- Ser ecuatoriana/o por nacimiento o hija/o de madre o padre ecuatoriano, sin importar el lugar de nacimiento.
- Edad: de 18 a 22 años cumplidos a la fecha de ingreso a la escuela.
- Aptitud médica, física y psicológica compatible con el régimen de entrenamiento.
- No haber sido dado de baja del servicio activo de Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
- Estado civil: soltera/o y sin hijos, condición que debe mantenerse durante todo el periodo de formación.
- Antecedentes: el postulante ni sus familiares en primer grado deben registrar antecedentes penales ni estar inmersos en procesos judiciales.
Estatura mínima descalzos (según escuela):
- ESMIL (oficiales): 1,65 m hombres; 1,60 m mujeres.
- ESFORSE – “Vencedores del Cenepa” (tropa): 1,63 m hombres.
- Escuela de Iwias: 1,60 m hombres.
- Aprobar exámenes de confianza.
- No estar afiliada/o a partidos políticos.
Cronograma: fechas clave
- Inscripciones y calificación de carpetas: 6 de febrero – 20 de marzo
- Evaluación médica y psicológica: 20 de marzo – 1 de mayo
- Curso preparatorio virtual (abierto): mayo – julio
- Evaluación de pruebas físicas: julio
- Evaluación académica: agosto
- Pruebas de confianza e entrevista personal: agosto
¿Cómo inscribirse paso a paso?
- Ingresar a www.ejercitoecuatoriano.mil.ec → apartado Reclutamiento.
- Seleccionar la escuela a la que desea postular (ESMIL / ESFORSE / EIWIAS).
- Descargar el prospecto y lista de documentos requeridos.
- Cargar en línea la carpeta de documentos por el mismo enlace.
- Revisar periódicamente el estado de su postulación en el sistema.
El proceso es gratuito. Solo se asumen costos propios de valoraciones médicas cuando corresponda.
¿Dónde informarse?
- Portal oficial: www.ejercitoecuatoriano.mil.ec (Reclutamiento)
- Sistema de reclutamiento: para inscripciones, notificaciones y sedes de evaluación.
- Soporte: revise el prospecto publicado en el portal para listas de documentos y formatos.
