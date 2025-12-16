Daniel Noboa dice no "transar" ni tener "acuerdos de impunidad" en ceremonia militar

El Estado destinó $9,4 millones en vehículos, drones, radios y equipos tácticos para operaciones militares en todo el país

Daniel Noboa durante la ceremonia de entrega de equipos de dotación militar.

Camionetas, motos, drones y miles de uniformes marcaron la escena de una entrega que apunta a un frente específico: el combate al contrabando de combustibles y la minería ilegal. El equipamiento fue entregado al Ejército ecuatoriano como parte del fortalecimiento operativo frente al crimen organizado.

La dotación se dio en un contexto de presión fiscal y violencia territorial, donde las Fuerzas Armadas cumplen tareas de control interno y resguardo estratégico. La inversión supera los nueve millones de dólares y se concentra en movilidad, vigilancia y comunicaciones.

Noboa: “No perseguimos personas, perseguimos delitos”

Durante el acto, el presidente Daniel Noboa señaló que una de las primeras decisiones de su gobierno fue enfrentar directamente al narcoterrorismo. “Fuimos elegidos para no transar, para no llegar a acuerdos de impunidad”, afirmó ante mandos militares y autoridades civiles.

El mandatario sostuvo que el tráfico de combustibles afectó por años a las finanzas públicas y que ahora se combate de forma directa. “No perseguimos a personas, perseguimos a delitos, especialmente los que afectan a los más pobres”, dijo Noboa.

Vehículos, drones y uniformes para el control territorial

Fuerzas Armadas en Santo Domingo y Esmeraldas: ¿qué dejaron los operativos? Leer más

Según detalló el Ejecutivo, se entregaron 54 camionetas y 24 motocicletas para unidades que combaten delitos como el contrabando de combustibles. A esto se suman seis drones para labores de vigilancia, 25.000 uniformes y botas tácticas, y 350 paracaídas.

Noboa indicó que esta inversión de $9,4 millones busca incrementar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. “Es una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla”, aseguró.

El Ejército detalla el alcance del equipamiento

El comandante general del Ejército, John Miño Razo, agradeció la entrega en nombre de los soldados desplegados en todo el país. Señaló que el apoyo directo del Ejecutivo se refleja en mejoras concretas para la defensa y la seguridad nacional.

El comandante explicó que los drones serán destinados al control del Oleoducto Transecuatoriano y a la vigilancia fronteriza. También se incorporaron 19 repetidoras fijas, siete portátiles y 243 radios para fortalecer el mando y control en operaciones militares.

“El equipo de comunicaciones permitirá mantener el control en la ejecución de las operaciones en todas las regiones”, señaló Miño, al destacar que el material será distribuido en unidades tácticas a escala nacional.

Una inversión con impacto operativo inmediato

Seis militares en Ecuador en prisión preventiva por ejecución extrajudicial Leer más

Para el alto mando militar, la nueva dotación mejora la protección de los soldados y la capacidad de respuesta en territorio. Equipos como los paracaídas permitirán sostener el entrenamiento de tropas aerotransportadas y operaciones especiales.

“Hoy más que nunca renovamos el compromiso férreo de mantener incólumes los intereses de la nación”, afirmó Miño, quien aseguró que la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas no será defraudada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!