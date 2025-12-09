Expreso
Operativo 13.0
Personas detenidas durante el operativo Apolo 13.0 en los seis cantones intervenidosPolicía Nacional

Operativo Apolo 13.0: ¿Qué hallazgo marca el nuevo golpe a las bandas en Guayas?

La intervención policial y militar dejó detenidos, armas incautadas y liberaciones que elevan la tensión en Guayas

La provincia del Guayas fue escenario del operativo Apolo 13.0, que movilizó a Policía Nacional y Fuerzas Armadas este 9 de diciembre. La acción se desarrolló en Jujan, Milagro, Naranjal, El Triunfo, El Empalme, Yaguachi y el kilómetro 26, con el objetivo de desarticular bandas criminales.

Según John Reimberg, ministro del Interior, la operación buscaba enfrentar a Los Choneros y los Lobos, responsables de delitos como secuestro, extorsión y microtráfico en la región. “Hemos trabajado desde las 3 de la mañana en esta lucha contra el crimen organizado”, dijo.

Armas de fuego, dinero y una facción delictiva desarticulada

El operativo dejó diez detenidos —uno más de lo que inicialmente se informó—, todos con antecedentes penales. En los allanamientos se incautaron armas de fuego, fusiles de alto calibre, proyectiles y más de $8.000 en efectivo, parte de las economías ilícitas de las bandas.

Reimberg confirmó además la desarticulación de una facción de “Los Águilas”, grupo que operaba en varios de los cantones intervenidos. “Nuestro trabajo es firme. Caigan los que tengan que caer”, dijo al referirse a la ofensiva contra estas estructuras.

Dos personas liberadas durante la operación

La Policía Nacional liberó a dos personas que estaban secuestradas, hecho que ocurrió en medio de los allanamientos. En esa acción, un secuestrador fue abatido tras intentar atacar a los uniformados, según el ministro. “Los ciudadanos rescatados están estables y pasarán a valoración médica”, señaló.

Los investigadores sostienen que los secuestros mantenían relación con disputas territoriales de las bandas en esta zona del Guayas, donde la violencia se ha intensificado en los últimos meses.

Captura de alias ‘Leo’ en Durán

En un bloque complementario de la operación, desarrollado en Durán, fue aprehendido alias “Leo”, un menor de edad señalado como sicario de la estructura “Los Chone Killers”. El joven está vinculado a varios homicidios, incluido el asesinato de tres personas el 29 de noviembre en un billar del sector La Maldonado.

Al momento de su captura portaba explosivos, armamento y municiones, elementos que utilizaba para ejecutar ataques directos contra objetivos asignados por la organización criminal. Reimberg aseguró que este arresto confirma que “las investigaciones siguen avanzando para desarticular a estos grupos”.

