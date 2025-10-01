Fuerzas Armadas en Santo Domingo y Esmeraldas: ¿qué dejaron los operativos?

En La Tola se hallaron tanques de combustible ocultos y en Santo Domingo fueron incautadas armas de alto calibre

Las Fuerzas Armadas ejecutaron dos operaciones en distintos puntos del país que dejaron resultados importantes. En Esmeraldas se desarticuló un esquema de contrabando de combustible, mientras que en Santo Domingo se localizaron armas de alto poder en manos de presuntos miembros de un grupo criminal.

En la parroquia La Tola, del cantón Eloy Alfaro, se hallaron dos bodegas clandestinas con 26 tanques de 55 galones cada uno. El material estaba oculto en depósitos improvisados y listo para ser movilizado hacia la frontera norte, donde el tráfico de combustible ha sido una práctica recurrente en los últimos años.

Contrabando de combustible en la frontera norte

El hallazgo en Esmeraldas se produjo durante un patrullaje de rutina en sectores estratégicos de control. Los uniformados identificaron movimientos sospechosos que condujeron hasta las bodegas, donde estaba almacenado el combustible. Todo el material fue decomisado como parte de la operación.

Con estas acciones, las autoridades buscan cortar la cadena del contrabando que afecta tanto a la economía local como a la seguridad en la zona. El control de hidrocarburos se ha convertido en un frente prioritario debido a las pérdidas que genera al Estado y a la relación con redes de delincuencia organizada.

Armas de asalto en Santo Domingo de los Tsáchilas

En paralelo, otra operación militar se ejecutó en Santo Domingo de los Tsáchilas. En un allanamiento a una vivienda se detuvo a dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada “R”, quienes tenían en su poder un arsenal de armas de asalto.

Entre lo incautado constan un fusil AR-15, un arma tipo Mini UZI, una subametralladora, 89 municiones, un cargador para fusil y otro para subametralladora. El material bélico estaba listo para ser utilizado en acciones delictivas, según los primeros reportes oficiales.

