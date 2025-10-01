Expreso
Paro nacional Ecuador 2025: Estas son las vías cerradas este 1 de octubre

El paro nacional indefinido, liderado por organizaciones indígenas y sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, mantiene interrumpido el tránsito vehicular en múltiples sectores del país, especialmente en la región Sierra.

Protestas en Molleturo

Comuneros de Molleturo denuncian la detención de manifestantes

Este miércoles 1 de octubre, los bloqueos se concentran principalmente en la provincia de Imbabura, donde la movilización ha ganado fuerza. Según el último reporte, trece vías se encuentran cerradas por la presencia de manifestantes.

Estas interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Vías cerradas por manifestantes

  1. Guaranda - Ambato (sector Quindigua, cerca de la vuelta de Key)
  2. Zhud - Cañar
  3. Cuenca - Zhud - Cochancay
  4. Riobamba - Guayaquil
  5. Riobamba - Cuenca
  6. Otavalo - Cotacachi
  7. Otavalo - Cajas
  8. Ibarra - Salinas - Lita
  9. Ibarra - San Antonio
  10. Ibarra - Imbaya - Urcuquí
  11. Ibarra - Zuleta - Cayambe
  12. Vía Lago Agrio - General Farfán - CEBAF - Puente Internacional
  13. Vía Lago Agrio - Jivino - Shushufindi

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de canales oficiales.

¿Dónde consultar del estado de las vías en tiempo real?

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/.

