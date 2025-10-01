Paro nacional Ecuador 2025: Estas son las vías cerradas este 1 de octubre

Revisa el estado de las vías en tiempo real aquí

Cierres viales en Ecuador por el paro nacional.

El paro nacional indefinido, liderado por organizaciones indígenas y sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, mantiene interrumpido el tránsito vehicular en múltiples sectores del país, especialmente en la región Sierra.

Este miércoles 1 de octubre, los bloqueos se concentran principalmente en la provincia de Imbabura, donde la movilización ha ganado fuerza. Según el último reporte, trece vías se encuentran cerradas por la presencia de manifestantes.

Estas interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Vías cerradas por manifestantes

Guaranda - Ambato (sector Quindigua, cerca de la vuelta de Key) Zhud - Cañar Cuenca - Zhud - Cochancay Riobamba - Guayaquil Riobamba - Cuenca Otavalo - Cotacachi Otavalo - Cajas Ibarra - Salinas - Lita Ibarra - San Antonio Ibarra - Imbaya - Urcuquí Ibarra - Zuleta - Cayambe Vía Lago Agrio - General Farfán - CEBAF - Puente Internacional Vía Lago Agrio - Jivino - Shushufindi

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de canales oficiales.

¿Dónde consultar del estado de las vías en tiempo real?

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/.