Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 1 de octubre

Se cumplen 10 días del paro nacional indefinido convocado por la Conaie y otras organizaciones sociales

Un nuevo mes da inicio con manifestaciones en las vías del país. Este miércoles 1 de octubre se cumplen 10 días desde que inició el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), debido a la eliminación del subsidio al diésel.

En lo que va de las manifestaciones se han registrado varios heridos, dos fallecidos y militares secuestrados en medio de las protestas. Se mantiene el bloqueo en varias vías, especialmente en la provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones.

¿Cuáles son las vías cerradas por manifestaciones?



Guaranda - Ambato (sector Quindigua, cerca de la vuelta de Key)

Zhud - Cañar

Cuenca - Zhud - Cochancay

Riobamba - Guayaquil

Riobamba - Cuenca

Otavalo - Cotacachi

Otavalo - Cajas

Ibarra - Salinas - Lita

Ibarra - San Antonio

Ibarra - Imbaya - Urcuquí

Ibarra - Zuleta - Cayambe

Vía Lago Agrio - General Farfán - CEBAF - Puente Internacional

Vía Lago Agrio - Jivino - Shushufindi

Las interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

