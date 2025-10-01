Alausí y Chunchi bajo tensión por paro nacional: incidentes y bloqueos en la E-35

Un enfrentamiento entre comuneros de Nizag y policías elevó la tensión en Alausí

Comuneros bloquearon la Panamericana en Alausí y retuvieron a dos policías de tránsito durante las manifestaciones, en medio de reclamos por el hospital y la vía de la zona.

Las manifestaciones se intensificaron este miércoles 1 de octubre. La carretera Panamericana está cerrada en al menos siete puntos del cantón Alausí y en dos sectores de Chunchi. En medio de la jornada se reportaron incidentes entre comuneros y efectivos de la Policía Nacional.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes descendiendo hasta la cabecera cantonal para llamar a la ciudadanía a sumarse a sus demandas, que van más allá del retiro del subsidio al diésel. Reclaman también soluciones urgentes para la carretera y el hospital de Alausí, además de exigir que se acepte una denuncia por intento de asesinato contra algunos de sus compañeros.

Comuneros denuncian agresiones y retienen a policías

“Somos un pueblo pacífico, no respondemos por posibles infiltrados. Denunciamos las agresiones contra nuestra gente y pedimos que reciban nuestra denuncia, pero las puertas están cerradas”, señalaron los dirigentes.

Habitantes que presenciaron los hechos, junto con un video que circula en redes, relataron que un policía fue golpeado con palos por hombres y mujeres, las llantas de un patrullero fueron desinfladas y al menos dos uniformados resultaron retenidos.

Parte policial confirma incidentes y vehículos incautados

Hasta la tarde de este miércoles, la Policía Nacional no había emitido un pronunciamiento público. Sin embargo, este medio tuvo acceso a un parte policial oficial en el que se confirma la retención de dos servidores policiales y la incautación de dos vehículos —un patrullero y una motocicleta— por parte de comuneros de Nizag.

El documento detalla que los hechos ocurrieron en la mañana, cuando un grupo de uniformados apoyaba labores para habilitar la vía a la altura de la gasolinera del Sindicato de Choferes. Allí, según el reporte, los comuneros reaccionaron con palos y piedras, logrando retener a dos policías de tránsito que posteriormente fueron trasladados a la comunidad.

La tensión en Alausí aumentó tras los bloqueos en la Panamericana y la incautación de vehículos policiales por parte de comuneros. Patricia Oleas

Acceso restringido a la cobertura de medios

En el mismo parte se indica que un patrullero fue abandonado en la vía con los neumáticos ponchados, mientras que una motocicleta y dotación policial así como la llave del patrullero fueron llevadas por los manifestantes.

Pachakutik: “El gobierno de Noboa duda en permitir torturas, represión y asesinatos” Leer más

La cobertura de las protestas se ha vuelto compleja: el acceso a los puntos de bloqueo es difícil y los manifestantes solo permiten el trabajo de medios digitales comunitarios, lo que limita la difusión de versiones contrastadas.

Las causas que motivaron el enfrentamiento aún generan versiones confusas. Extraoficialmente se señala que los comuneros interceptaron a un ciudadano que se movilizaba en su vehículo, lo que habría motivado la intervención policial. Otros testimonios aseguran que los uniformados actuaban en labores para despejar la vía cuando se produjo la confrontación.

Bloqueos persisten pese a aparente normalidad en cantones

El ECU-911 informó que la carretera E-35, desde el límite cantonal con Guamote hasta Alausí y Chunchi, continúa cerrada. Sin embargo, en varios sectores de la cabecera cantonal las actividades cotidianas se desarrollan con relativa normalidad, aunque persiste la incertidumbre de que la protesta pueda escalar en cualquier momento.

En Guamote también se reporta una aparente normalidad, pese a manifestaciones esporádicas. “En la mañana habían colocado unos troncos, pero ya fueron retirados”, indicó Marco Guacho, habitante del cantón.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ