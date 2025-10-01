Detenidos en Molleturo: “Ellos no estaban en el paro como supuestamente han dicho”

En el contexto del paro nacional fueron detenidos cuatro comuneros de la parroquia Molleturo

Familiares y habitantes de Molleturo realizaron un plantón en el Parque Calderón de Cuenca.

Cuatro comuneros de la parroquia Molleturo, en Cuenca, permanecen detenidos en una Unidad de Policía Comunitaria. Sus familiares piden la libertad y alegan violencia en el procedimiento de aprehensión.

La detención de los cuatro comuneros, entre ellos dos adultos mayores, se produjo la noche del 30 de septiembre. Pasadas las 21:00 fueron ingresados en la unidad de flagrancia del Complejo Judicial de Cuenca y luego trasladados a la UPC de la Ciudadela Tomebamba, en el sur de la ciudad.

Quiénes son los detenidos

Los detenidos son: Francisco Morales (64 años), Aurora Gutama (62 años), Cruz Loja (61 años) y Zoila Vázquez (72 años).

Diario EXPRESO constató que tres de ellos permanecían en la UPC, mientras que el cuarto fue trasladado a un hospital para recibir atención por una herida en la cabeza.

Sin versión oficial de la Policía

Se desconocen las circunstancias de la detención, dado que la Policía Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial tras más de 12 horas del hecho.

Testimonios de los familiares

María Vázquez, hija de Cruz Loja, pidió claridad en el proceso de su madre, quien estaba junto a sus vecinos regresando a su domicilio. “La detención nos parece muy injusta. Ellos no estaban en el paro como supuestamente han dicho”, señaló.

Dos de las detenidas en Molleturo fueron trasladas a la unidad de flagrancia. Agente policial dice que no fueron detenidos por el paro nacional, pero no dio mayor explicación. Han pasado más de 12 horas de la detención y la Policía Nacional en Azuay no ha emitido ningún… pic.twitter.com/KCL84jJxG0 — Diario Expreso (@Expresoec) October 1, 2025

Metro de Quito informa que todas sus paradas están habilitadas Leer más

Según su relato, la aprehensión ocurrió cuando los comuneros se trasladaban en una camioneta hacia sus casas. “La Policía prácticamente les bloqueó el paso”, explicó Vázquez.

Liliana Morales, hija de Francisco Morales y Aurora Gutama, expresó su preocupación por la detención de sus padres, ya que hasta la mañana del miércoles 1 de octubre desconocían la causa y esperaban la audiencia de flagrancia.

Vehículo baleado y pertenencias retenidas

La joven detalló que todos los detenidos viajaban en el vehículo de sus padres, el cual presentaba aparentes impactos de bala. “El carro de mis papás está baleado, le bajaron las llantas. No me dejaron recuperar ninguna de sus pertenencias; estaba cargado con leche y otros productos”, relató.

Aquiles Álvarez al Presidente: "Deje el ego, retroceda y demuestre humildad" Leer más

Los familiares recalcan que no saben de qué se los acusa. “Ellos no son terroristas”, enfatizó Morales.

La Defensoría del Pueblo se pronuncia

Piedad Ulloa, defensora del Pueblo, indicó que la institución hará seguimiento al caso de los cuatro detenidos en Molleturo y exigirá el cumplimiento del debido proceso. “Tomaremos las acciones debidas dentro de esta situación. Son personas en condición de doble vulnerabilidad y estamos para proteger sus derechos”, manifestó.

Mientras tanto, habitantes de Molleturo realizaron un plantón en el Parque Calderón para exigir la liberación de los comuneros.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ