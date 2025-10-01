Metro de Quito informa que todas sus paradas están habilitadas

La empresa municipal Metro de Quito cerró ayer la parada de la Universidad Central por las manifestaciones

El Metro de Quito cerró la estación de la Universidad Central del Ecuador, después de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes.

La Empresa Metropolitana Metro de Quito informó que el sistema de transporte opera con normalidad este miércoles 1 de octubre de 2025, después de que se cerró la estación de la Universidad Central del Ecuador en la noche del martes, por las protestas.

La entidad municipal cerró el ingreso a la estación Universidad Central, "debido a manifestaciones presentadas en los exteriores" de esa entrada ubicada entre la avenida América y Ramírez Dávalos. La suspensión duró aproximadamente una hora, pues a las 20:00 se retomó el servicio en esa parada.

Desde el inicio de operaciones de este miércoles, el servicio del metro se ha mantenido regular y no se han registrado incidentes.

En redes sociales circularon videos del momento en los que una funcionaria del metro trató de alertar sobre la suspensión de la entrada. Minutos después, tres policías cerraron la puerta, frente al reclamo de varios jóvenes, quienes volvieron a abrir una gran reja para permitir que ingresen varias personas.

El percance ocurrió en la noche del martes por un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional, el cual se dio por una protesta que se organizó en la Plaza Indoamérica, centro - norte de Quito.

Aunque hubo un forcejeo entre los jóvenes y los policía en el interior de la parada del metro, la entidad señaló que no se registraron detenidos por esos hechos ni por los enfrentamientos con la Fuerza Pública.

