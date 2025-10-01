Cierres viales en Quito hoy: bloqueos y desvíos este 1 de octubre

Un grupo de manifestantes cerró el paso en el puente del río Pisque, que conecta a Quito con Guayllabamba

Los bloqueos en la av. Panamericana Norte, a la altura de Cayambe y Tabacundo, han sido frecuentes desde que se inició el paro de la Conaie.

En horas de la madrugada de este miércoles 1 de octubre de 2025, un grupo de personas cerró la circulación vehicular de la avenida Panamericana Norte sobre los dos carriles del puente del río Pisque, que une a Quito con Guayllabamba, Cayambe y Tabacundo, en el norte de Pichincha. El bloqueo se registra en el décimo día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el bloqueo afectó la circulación vehicular en ambos sentidos, por ello recomendó tomar la vía Culebrillas - Mitad del Mundo, cerca del ingreso al parque protector Jerusalem.

En el lugar existen montículos de escombros, llantas quemadas y troncos de árboles. Un grupo de policías llegó al sitio para resguardar la zona y evitar que se produzcan ataques a peatones y conductores.

La suspensión del paso ha formado una larga fila de vehículos en ambos sentidos de la carretera, pues los automotores no pueden avanzar hacia Guayllabamba ni Quito. Las personas avanzaron a pie y también se observa la presencia de estudiantes, quienes deben acudir a sus planteles.

🚨 #CierreVialQuito | Por manifestación social



📍 Sector: Guayllabamba

🚧 Cierre: Puente Río Pisque

↔️ Sentido: ambos



👀 Desvío por Culebrillas - Mitad del Mundo

⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/3G1NAhWFzE — AMTQuito (@AMT_Quito) October 1, 2025

Así están las vías en Pichincha

Este bloqueo se suma al cierre de la vía Quito - Cayambe, la cual permite la conexión entre Pichincha e Imbabura. De acuerdo con el reporte del estado de las vías de ECU 911, con corte a las 08:14, el flujo vehicular se suspendió en el puente San José, Loma Gorda, Santa María de Millán, la bola de Guachalá y el río Granobles.

En Quito, también existen dificultades para el tránsito vehicular en la vía Oswaldo Guayasamín, en el sector de Puembo debido a trabajos viales que ejecuta la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop).

La AMT recomendó a los usuarios tomar como vías alternas la E35 o las calles Manuel Burbano o 24 de Mayo.

