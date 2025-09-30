Comuneros de Molleturo denuncian la detención de manifestantes

Habitantes de esa parroquia rural de Cuenca señalan que seis personas han sido aprehendidas en el contexto del paro nacional

Personal policial acudió hasta la zona de protesta en Molleturo, parroquia de Cuenca, este martes 30 de septiembre.

Habitantes de la parroquia Molleturo, en Cuenca, denunciaron la detención de seis habitantes de su comunidad en el marco del paro nacional.

La parroquia rural de la capital azuaya se sumó a las protestas con el cierre de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme durante la jornada del martes 30 de septiembre de 2025.

(Te puede interesar: Periodistas denuncian haber sido atacados con gas lacrimógeno por policías en Quito)

La carretera permaneció cerrada por más de 12 horas y pasado el mediodía del martes, 30 de septiembre, la maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ejecutó tareas de limpieza que se extendieron hasta pasadas las 15:00, según información de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Sin embargo, los comuneros de Molleturo confirmaron a EXPRESO la detención de seis habitantes de la parroquia, entre ellos tres adultos mayores. El hecho habría ocurrido pasadas las 19:00.

Paro Nacional: cierre de vías por tramos entre Pichincha e Imbabura marcó la jornada Leer más

¿Quiénes son los detenidos en Molleturo?

Según información proporcionada a este Diario, las personas detenidas son: Francisco Morales Gutama (adulto mayor), Homero Chuñir, Zoila Vazquez (adulta mayor), Asunción Tibillin, Aurora Gutama (adulta mayor) y Cruz Chuñir.

En un vídeo se observa el momento en que los detenidos son ingresados a la unidad de flagrancia del Complejo Judicial de Azuay.

Este Diario consultó a la Policía Nacional sobre la detención de los ciudadanos, pero hasta las 22:30 de este martes 30 de septiembre no hubo respuesta por parte de la institución.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!