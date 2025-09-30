Paro Nacional: cierre de vías por tramos entre Pichincha e Imbabura marcó la jornada

La Policía abrió puntos de acceso, pero los cierres complicaron el tránsito

En el noveno día del paro nacional 2025, el cierre de vías entre Quito e Imbabura marcó la jornada. Hasta las 16:30, los accesos entre Tabacundo y Cayambe hacia Cajas seguían con focos de protesta. Un trayecto que normalmente toma una hora podía duplicarse. En la ruta Tabacundo-Cajas, dos bloqueos impidieron la circulación hacia el norte del país.

Aunque no se reportaron enfrentamientos con la Policía, en sectores como Tupigachi, las vías estaban bloqueadas con troncos, que fueron retirados por agentes. Sin embargo, a menos de dos kilómetros, otro cierre volvía a obstaculizar el paso, y los manifestantes amenazaban con pinchar llantas.

Policía retira obstáculos, pero nuevos bloqueos aparecen

En la vía Cayambe-Cajas, otro punto clave, la Policía y las Fuerzas Armadas despejaron la ruta en Ayora, pero un nuevo cierre —sin presencia de manifestantes— con tierra y troncos bloqueaba nuevamente el paso.

En ambos puntos se exigía la derogatoria del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, y la liberación de los detenidos durante las movilizaciones.

Ante las dificultades, algunas personas optaron por motocicletas para cruzar tramos cortos, pagando entre 1 y 2 dólares. Hasta las 17:00, el paso seguía restringido.

Troncos bloquean la vía Tabacundo-Cajas durante el paro nacional 2025 Gustavo Guamán

