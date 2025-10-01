Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Daniel Noboa
Noboa envía una nueva ley económica urgente a la Asamblea.Flickr Presidencia

Noboa envía sexta ley urgente a la Asamblea sobre donaciones a la fuerza pública

El presidente Daniel Noboa insiste en esta fórmula tras el rechazo de la Corte Constitucional a sus anteriores proyectos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió este miércoles 1 de octubre de 2025 a la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— su sexto proyecto de ley económico urgente.

RELACIONADAS

La nueva iniciativa del Ejecutivo, según informó la Presidencia, busca establecer un régimen de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

"Estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos", señala el comunicado.

RACIMOS DE BANANO EN HACIENDA AGRÍCOLA DEL LITORAL ECUATORIANO

Bananera Noboa redujo su deuda tributaria $ 95 a $ 3,5 millones en 6 meses

Leer más

Así funciona la propuesta de incentivos de Noboa

De acuerdo con la Presidencia, las donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, siempre en condiciones óptimas para su uso.

En el caso de los contribuyentes nacionales, se prevé una rebaja en el impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme a las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la ley y su reglamento.

RELACIONADAS

Este nuevo proyecto, recalca el comunicado, busca insistir en el fortalecimiento de la fuerza pública, pese "a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden (...)".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Noboa envía sexta ley urgente a la Asamblea sobre donaciones a la fuerza pública

  2. Cierre vial en Puembo afecta el paso entre el aeropuerto y Quito

  3. Aquiles Álvarez al Presidente: "Deje el ego, retroceda y demuestre humildad"

  4. Comunidades del norte declaran tregua y abren camino al diálogo con el Gobierno

  5. “No es culpa del Municipio”: Álvarez acusa al Ministerio por patrimonio en ruinas

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  4. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  5. Bananera Noboa redujo su deuda tributaria $ 95 a $ 3,5 millones en 6 meses

Te recomendamos