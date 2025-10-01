Noboa envía sexta ley urgente a la Asamblea sobre donaciones a la fuerza pública

El presidente Daniel Noboa insiste en esta fórmula tras el rechazo de la Corte Constitucional a sus anteriores proyectos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió este miércoles 1 de octubre de 2025 a la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— su sexto proyecto de ley económico urgente.

La nueva iniciativa del Ejecutivo, según informó la Presidencia, busca establecer un régimen de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

"Estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos", señala el comunicado.

Así funciona la propuesta de incentivos de Noboa

De acuerdo con la Presidencia, las donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, siempre en condiciones óptimas para su uso.

En el caso de los contribuyentes nacionales, se prevé una rebaja en el impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme a las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la ley y su reglamento.

Este nuevo proyecto, recalca el comunicado, busca insistir en el fortalecimiento de la fuerza pública, pese "a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden (...)".

