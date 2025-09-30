Revolución Ciudadana reclama al CNE por exclusión de campaña en referéndum

De las 13 organizaciones políticas y sociales aprobadas, el lunes 29 de septiembre, por el órgano electoral no estuvo la RC

Luisa González denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no aprobó a Revolución Ciudadana para participar en la campaña electoral para el referéndum.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) reclamó al Consejo Nacional Electoral (CNE) ante la no calificación de la organización para participar en la campaña electoral por el “No” en el próximo referéndum. El lunes 29 de septiembre, la entidad electoral aprobó a 13 agrupaciones políticas y sociales.

Sin embargo, entre ellas no está la RC. Ante eso, Luisa González, presidenta del movimiento correísta, expuso su inconformidad a través de un video publicado en su cuenta personal de X.

“Hoy, empezó el fraude electoral de Daniel Noboa a través de Diana Atamaint”, declaró González, eso porque “te quitan tu derecho a hacer campaña por el “No” al impedir que la Revolución Ciudadana participe y se inscriba en la campaña por el “No” al referéndum”. Además, acusó de que el CNE “se ha inventado leguleyadas para negarnos la inscripción”.

Por otro lado, González, en rueda de prensa en la sede del momento, en Quito, afirmó que fueron la primera organización política en inscribirse y “enviamos toda la documentación necesaria”; pero “ayer mocionan el informe de la unidad técnica diciendo que la Revolución Ciudadana no cumple los requisitos”.

De acuerdo con su criterio, el objetivo es que no participen políticamente en la campaña porque “nos tienen miedo, definitivamente”. Además, sostuvo que “se está violando el Estado de Derecho, el derecho a la participación política”.

¿Qué dice el CNE?

Por su parte, el CNE comentó que “el Pleno aún no ha resuelto respecto a la calificación de RC”. Para González, el órgano electoral los ha dejado “en un limbo legal”, porque no tuvieron los votos para negarles la inscripción.

La presidenta de la organización afirmó que han presentado un oficio al CNE para indicar que “cumplimos con todos los requisitos legales”. Pero de no ser aprobados, González aseguró que la militancia de la RC estará en las calles haciendo campaña por el “No”.

Además, González expresó que “las voces de quienes representamos a la Revolución Ciudadana no la van a callar”. Es por eso por lo que la presidenta de la RC también advirtió que “iremos a todas las instancias correspondientes”.

Inició otro FRAUDE ELECTORAL de Noboa y @DianaAtamaint



El @cnegobec TE NIEGA EL DERECHO a hacer campaña por el NO al impedir con leguleyadas la inscripción de la @RC5Oficial por el NO al Referéndum de Noboa.



‼️Hoy más que nunca #ANoboaDileNo pic.twitter.com/rcuPbCU5BQ — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) September 30, 2025

Límite. Hasta el lunes 29 de septiembre, las organizaciones políticas y sociales pudieron inscribirse en el CNE para hacer campaña política por el “Sí” o por el “No”.

