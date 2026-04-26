Abás Araqchi y Vladimir Putin evalúan en Moscú el diálogo de paz con Washington

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Claves del encuentro diplomático El canciller de Irán presentará a Rusia los avances sobre un marco viable para frenar las hostilidades.

Donald Trump canceló el viaje de sus delegados a Pakistán al rechazar la propuesta técnica iraní.

La delegación de Teherán coordina posturas con Arabia Saudí y Catar antes de las reuniones en Moscú.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, mantendrá una reunión oficial este lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar las negociaciones de paz en Medio Oriente. La cita fue ratificada por la diplomacia de Rusia.

Encuentro diplomático clave

La agenda del encuentro bilateral se centra en el establecimiento de un alto al fuego y la evaluación de los diálogos con Estados Unidos. Esta gestión en territorio ruso obedece a una gira internacional. Araqchi regresó este domingo a Islamabad con el objetivo de afinar las consultas técnicas sobre el conflicto armado.

En la capital de Pakistán, el funcionario entregó un "marco viable" estructurado para el cese de hostilidades y se mantiene a la espera de una resolución norteamericana. Sin embargo, la administración estadounidense mantiene una postura rígida frente al expediente. El presidente Donald Trump suspendió el traslado de sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, hacia Islamabad.

Fuerzas de seguridad paquistaníes en un puesto de control del dispositivo de seguridad en Islamabad.EFE

El Ejecutivo norteamericano argumentó que no movilizará a su equipo sin la existencia de garantías de éxito, descartando la reciente oferta de Irán al catalogarla como insuficiente. Adicionalmente, el mandatario exigió que Teherán establezca comunicación directa con la Casa Blanca para viabilizar el proceso de negociación.

Como paso previo a su traslado a Rusia, el representante de la diplomacia iraní ejecutó comunicaciones telefónicas con las autoridades de Arabia Saudí y Catar para consolidar la estrategia regional. Asimismo, ejecutó una escala en Omán, donde el sultán Haizam bin Tariq exhortó a priorizar la vía diplomática.

Para dar continuidad a las gestiones en Pakistán, un bloque de la delegación retornó a Teherán con el propósito de recibir instrucciones directas antes de reincorporarse a los operativos diplomáticos.