El SNAI revela escasez de guías: Cómo afecta la seguridad en las cárceles de Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador enfrenta en 2026 un déficit de 2.915 guías en cárceles por falta de contratación.

El SNAI opera con menos custodios en Ecuador y aumenta la presión en prisiones.

La crisis carcelaria en Ecuador crece por escasez de guías, violencia y hacinamiento.





La crisis penitenciaria en Ecuador tiene un nuevo foco de alerta: la falta de personal de vigilancia.

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El sistema carcelario opera con un déficit de 2.915 guías penitenciarios, una brecha que limita la capacidad de control dentro de las prisiones, debilita la seguridad y complica los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Ecuador necesita más de 5.500 guías penitenciarios

Datos oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) revelan que el país requiere al menos 5.539 agentes para cubrir la demanda operativa en los centros de privación de libertad.

Sin embargo, actualmente solo cuenta con 2.624 servidores penitenciarios, lo que deja al sistema con una cobertura insuficiente frente al tamaño de la población carcelaria.

Aunque en promedio la relación parecería ser de 13 internos por cada guía, la realidad operativa es más compleja. Por la distribución en turnos de trabajo, cada agente en funciones llega a tener bajo su custodia a más de 40 personas privadas de libertad, muy por encima del estándar técnico recomendado.

El SNAI opera con menos custodios en Ecuador y aumenta la presión en prisiones.Cortesía

Falta de contratación profundiza la crisis carcelaria

La incorporación de nuevos agentes penitenciarios permanece estancada.

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Durante 2025 no avanzaron procesos de formación ni reclutamiento de personal, incluso quedó suspendida la preparación de cerca de 300 aspirantes que iban a reforzar el sistema.

La ausencia de nuevas promociones ha agravado un problema estructural que arrastra el sistema penitenciario desde hace años, en un contexto marcado por motines, asesinatos, hacinamiento y la disputa de bandas criminales por el control interno de las cárceles.

Reforma legal plantea apoyo de policías y militares retirados

Ante este escenario, el Gobierno impulsa cambios normativos para reorganizar el sistema penitenciario.

Entre las medidas propuestas está fortalecer al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria con una estructura más autónoma y la posibilidad de incorporar temporalmente a policías y militares retirados en labores operativas y de supervisión.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el Ejecutivo plantea sumar al menos 10.000 exmiembros de la fuerza pública para fortalecer la seguridad en las cárceles.

La propuesta busca cubrir el vacío de personal mientras se forma una nueva generación de agentes especializados. A mediados de marzo de 2026, la Asamblea Nacional dio luz verde a la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. La normativa apunta a reforzar el Cuerpo de Vigilancia, al definirlo como una instancia especializada, de carácter civil, con estructura armada y organización jerárquica.

Violencia, hacinamiento y falta de control presionan al sistema

El déficit de guías se suma a otros factores que mantienen bajo presión a las cárceles de Ecuador: sobrepoblación penitenciaria, muertes violentas y el avance del crimen organizado dentro de los centros de reclusión.

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En este contexto, la falta de custodios no es solo un problema de personal. "Entendemos que necesitamos inteligencia penitenciaria, un marco para uso legítimo de la fuerza, capacitación para nuestros guías penitenciarios, profesionalización y requisitos mínimos de ingreso, como pruebas de confianza", señaló Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional.

También representa uno de los principales desafíos de seguridad para el Estado en su intento por recuperar el control de las prisiones.