Roberto Carlos sale ileso tras choque mientras grababa especial navideño

El Cadillac clásico que manejaba presentó una falla en los frenos, lo que ocasionó que el vehículo perdiera el control

El cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años, vivió un momento de tensión tras sufrir un accidente automovilístico en la ciudad de Gramado, al sur de Brasil, mientras conducía un Cadillac clásico durante la grabación del tradicional especial de fin de año de TV Globo.

Según confirmó la propia cadena televisiva, un Cadillac modelo 1960 presentó una falla en el sistema de frenos mientras ascendía por una ladera. Esta situación provocó que el automóvil perdiera el control, descendiera marcha atrás y colisionara contra tres vehículos del equipo técnico que participaban en la filmación, antes de terminar impactando contra un árbol.

Medida preventiva

La escena generó gran preocupación entre el personal presente. Como medida preventiva, Roberto Carlos y tres integrantes de su equipo fueron trasladados al Hospital Arcanjo São Miguel, también en Gramado. Allí se les hicieron exámenes médicos completos, tras los cuales todos fueron dados de alta sin complicaciones, confirmándose que no hubo lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió durante la grabación del clip de apertura del programa Especial Roberto Carlos: Noite Feliz, una producción emblemática que celebra más de 50 años de historia en la televisión brasileña. En esta edición, el especial se grabó por primera vez en Gramado, una elección pensada para renovar la imagen de esta tradicional propuesta navideña.

Además, el programa contará con la participación de reconocidos artistas invitados como João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla y Sophie Charlotte, quienes se sumaron a las distintas presentaciones que formarán parte del esperado especial de fin de año.

La grabación del especial se mantiene

La producción del especial continúa en marcha pese al percance. Si bien la grabación del clip de apertura debió ser interrumpida, el equipo retomó rápidamente el cronograma previsto y la agenda no se vio alterada.

El especial mantiene su fecha de emisión para el 23 de diciembre de 2025, justo después de la novela nocturna dentro de la programación estelar de TV Globo.

