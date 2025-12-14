Navidad en clave andina: conciertos festivos con sentimiento local

Quito acogerá recitales con un repertorio sudamericano y villancicos tradicionales. Se extenderán hasta el 18 de diciembre

Las luces de diciembre en Quito se entrelazan con un legado que resuena en cada nota: los villancicos andinos ecuatorianos, una síntesis viva de fe, mestizaje y cosmovisiones indígenas. Obras como Dulce Jesús mío o Ya viene el Niñito, del compositor lojano Salvador Bustamante Celi, pasaron de los templos y las fiestas populares a formar parte del repertorio navideño que generaciones enteras reconocen como propio. Con el tiempo, estos villancicos -junto con “tonos del Niño”, sanjuanitos, albazos y pasacalles- resignificaron la Navidad desde una sensibilidad mestiza e indígena, donde la devoción cristiana convivía con sonoridades locales, rituales festivos y pertenencias comunitarias.

En esa línea, “Vivamos la Navidad” propone reactivar esa memoria musical mediante repertorios tradicionales -algunos poco interpretados o casi olvidados-, diálogos instrumentales andinos y nuevos arreglos que buscan acercar estas expresiones a distintos públicos quiteños. Del 11 al 18 de diciembre, el Centro Cultural Mamacuchara presenta su edición anual del programa, una serie de conciertos y actividades musicales que articulan generaciones, estéticas y espacios de la ciudad.

El proyecto convoca a agrupaciones con trayectoria en la escena nacional -como la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, el Ensamble de Guitarras de Quito, el Grupo Yavirac, el Coro Mixto Ciudad de Quito, la Escuela Lírica y la Orquesta de Instrumentos Andinos-, junto con voces jóvenes y comunitarias, entre ellas coros infantiles y juveniles. Este año, por primera vez, se incorpora un festival coral escolar en el auditorio Raúl Garzón, con presentaciones en geriátricos, hogares de adultos mayores, iglesias, teatros y museos, ampliando los espacios de circulación de la música navideña en la ciudad.

Dos solistas, dos miradas a la tradición

Jennifer Acuña, solista especializada en música litúrgica, formada en el Conservatorio Superior Nacional de Música y actual integrante de Ñanda Mañachi (Otavalo), fue la encargada de inaugurar la programación junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Su relación con el canto empezó en la infancia, acompañada por su padre en escenarios populares y religiosos. Con el tiempo, encontró en el Santuario de El Quinche un espacio formativo donde cantó en misas multitudinarias y se enfrentó a un desafío habitual del canto: sostener la interpretación frente a audiencias amplias y diversas.

Sobre esa experiencia, recuerda: “Desde pequeña ya había pisado escenarios con mi papá y tenía un poquito de familiaridad con los nervios y con el público. Pero en el Santuario del Quinche se me quitó el miedo de convivir con la gente, porque en noviembre venía muchísima gente a escuchar las misas, y yo tenía que cantar para miles y miles de personas. Ahí aprendí a tener contacto con la gente sin fingirlo, porque en las misas se les hace participar”.

“Navidad de luz en los Andes”, el programa en el que participa, propone una celebración de la Navidad desde la espiritualidad de los pueblos originarios de la América Andina, donde el nacimiento del Niño Jesús se vincula con la vida comunitaria y los ciclos de la naturaleza. A través de quenas, zampoñas, charangos, bombos y voces, el concierto construye un repertorio que dialoga con prácticas rituales, memorias colectivas y composiciones de raíz local.

Sobre la selección musical, Jennifer explica: “Queríamos rescatar estos temas y darles la relevancia que realmente tienen. La mayoría de canciones son de compositores ecuatorianos. También escogimos ritmos predominantes de países como Perú, Bolivia y Argentina. Es algo más tradicional, explotando instrumentos nativos, no lo típico del villancico con liras o guitarras eléctricas”.

Mientras tanto, Vanessa Valladares será la solista invitada al recital “La huella del pesebre”, que se presentará el martes 16 de diciembre junto al Ensamble de Guitarras de Quito. Criada en un hogar donde ambos padres cantaban -madre soprano, padre tenor-, creció entre coros y conciertos. Actualmente integra el Coro Mixto Ciudad de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre, y ha participado en montajes de ópera, musicales y repertorios corales diversos.

Sobre el programa, adelanta: “Será un recorrido por villancicos latinoamericanos, de varios países de Sudamérica, villancicos ecuatorianos y dos villancicos que habían estado guardados en el baúl y que grabé cuando tenía 11 años. Se trata de dos temas del compositor lojano Segundo Cueva Celi. Los vamos a sacar de ese olvido para celebrar la Navidad junto al público”.

Vanessa describe un proceso que combina entusiasmo y disciplina: estudio vocal, ensayos parciales con el ensamble y ensayos generales, en un período de preparación donde convergen múltiples proyectos y repertorios.

La resonancia contemporánea

“Incluir el quichua, rescatar villancicos casi olvidados, combinar instrumentos andinos y lírica coral”, las ideas detrás de “Vivamos la Navidad” reflejan un esfuerzo consciente por mantener viva una tradición musical que ha sobrevivido siglos de cambios. En Ecuador, los villancicos ya no son solo melodías heredadas: son expresión de identidad, mestizaje y memoria.

El proyecto del Centro Cultural Mamacuchara y la Fundación Teatro Nacional Sucre no solo pone en escena esa herencia, sino que la renueva, la expande, la comparte con nuevos arreglos, jóvenes voces, instrumentos vivos, y espacios para todos.

Para quienes participen, será más que escuchar villancicos: será redescubrir la Navidad con sonidos andinos, cantos en español y quichua, guitarras, charangos, quenas y voces que celebran lo nuestro.

Conoce la programación

Del 16 al 18 de diciembre se desarrollará la agenda central de conciertos.

Los días 16 y 17 se realizarán visitas musicales a hogares de adultos mayores, con presentaciones íntimas del Grupo Yavirac para los residentes.

El 16 de diciembre, a las 19:00, en la Casa Museo Guayasamín, el Ensamble de Guitarras de Quito junto a la solista Vanessa Valladares interpretarán el recital La Huella del Pesebre, con acceso libre.

Al día siguiente, el 17 de diciembre a las 19:00, la Iglesia de la Compañía de Jesús acogerá una Gala de Navidad a cargo de la Escuela Lírica y el Coro Mixto Ciudad de Quito, también de entrada gratuita.

El programa Vivamos la Navidad cerrará el jueves 18 de diciembre con Voces de Nochebuena en el que participarán la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, junto al Coro Infantil y Juvenil del Teatro Sucre. El recital, que será en el Teatro México a las 19:00, contará con un repertorio de temas emblemáticos como Claveles y rosas, y El villancico de las campanas.

