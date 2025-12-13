Abraham Quintanilla mantuvo viva la memoria de Selena

El patriarca de los Quintanilla se convirtió en la figura clave para proteger la imagen y música de su hija

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años. Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa de su muerte ni ha dado detalles sobre su estado de salud, por lo que será solo cuestión de tiempo para que se conozca la versión oficial sobre el deceso del músico y productor.

De acuerdo con la información disponible, no se había hecho público ningún historial médico relacionado con enfermedades graves o padecimientos crónicos. Tampoco se reportaron hospitalizaciones recientes ni crisis de salud previas a su fallecimiento, por lo que no existen especulaciones fundadas en torno a la causa de su muerte.

En sus últimas apariciones, el patriarca de los Quintanilla se mostraba activo dentro del ámbito familiar y mediático, aunque, como es natural, ya enfrentaba las condiciones propias de la edad. Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham se convirtió en una figura clave y muy visible en la defensa y preservación del legado de la cantante.

Tras la muerte de su hija

Durante décadas, participó de manera incansable en proyectos musicales póstumos, documentales, entrevistas y homenajes, con el firme objetivo de mantener viva la memoria de su hija. Además, fue una voz constante en la protección de la imagen y la obra de Selena, pronunciándose en diversas ocasiones sobre series, producciones y lanzamientos relacionados con su historia, siempre desde una postura firme como padre y mánager.

Abraham Quintanilla estuvo casado con Marcella Quintanilla, madre de Selena. Le sobreviven sus hijos A.B. Quintanilla III, músico y productor, y Suzette Quintanilla, exintegrante de Selena y Los Dinos y actual empresaria ligada al legado de la cantante.

Sus otros vástagos

La familia Quintanilla ha sido fundamental en la administración y difusión de la obra de Selena, manteniendo vigente su impacto cultural a casi tres décadas de su fallecimiento. A.B. Quintanilla III, el mayor de los hermanos, ya se había consolidado como músico y compositor en Los Dinos; temas emblemáticos como Amor prohibido y Como la flor llevan su firma como coautor.

Con dominio de la guitarra y una visión clara de la industria, tras la muerte de su hermana colaboró como productor y compositor con artistas de la talla de Thalía y Cristian Castro. Sin embargo, fue su liderazgo al frente de dos exitosas agrupaciones lo que lo llevó a brillar con luz propia.

En 1997, dos años después del final de Los Dinos, A.B. dejó atrás el Tex-Mex y se lanzó a una aventura que mezclaba cumbia con pop, hip-hop y R&B: nacían los Kumbia Kings. El proyecto arrasó a nivel internacional y le valió el apodo de El Rey de la Kumbia. La banda se mantuvo hasta 2006, cuando surgieron diferencias irreconciliables con el coproductor Cruz Martínez, exesposo de Alicia Villarreal.

Lejos de detenerse, reunió a nuevos talentos y, junto a algunos exintegrantes como Pee Wee, formó los Kumbia All Starz, agrupación que se ha mantenido activa con el paso de los años. Con 61 años, el productor continúa colaborando en proyectos como Boyz of Kumbia y Sons of Cumbia.

El apellido sinónimo de música

Por su parte, Suzette Quintanilla se alejó definitivamente de los escenarios tras la muerte de Selena, pero encontró su misión en preservar su legado. Actualmente es CEO y presidenta de Q-Productions, la empresa familiar que se ha convertido en un semillero dedicado a impulsar nuevos artistas texanos.

Fue productora ejecutiva de Selena: La serie de Netflix y del reciente documental Selena y Los Dinos, estrenado en el Festival de Cine de Sundance y ya disponible en streaming. Además, es directora del Museo de Selena en Corpus Christi, espacio que dirigía junto a su padre y donde se exhiben trajes icónicos, premios y recuerdos de la cantante.

También es la responsable de aprobar los productos inspirados en Selena, como la exitosa colección de maquillaje con MAC Cosmetics, y forma parte de la junta directiva de la Fundación Selena, dedicada al apoyo educativo. Actualmente tiene 58 años.

Así, el apellido Quintanilla sigue siendo sinónimo de música, legado y una historia que, pese al paso del tiempo, continúa emocionando al mundo

