Luto en la familia Quintanilla: muere Abraham, padre de Selena

El mundo del entretenimiento latino se encuentra de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre de la icónica cantante Selena Quintanilla. La confirmación llegó a través de su hijo, A.B. Quintanilla, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde manifestó el profundo dolor que embarga a la familia.

“Con gran tristeza en el corazón, les informamos que mi papá falleció hoy”, escribió A.B. en su cuenta de Instagram. Este mensaje pronto desató una ola de reacciones de seguidores, artistas y fanáticos de Selena de todo el mundo. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Abraham Isaac Quintanilla Jr., nacido en 1939 en Corpus Christi, Texas, fue una figura fundamental en la música texana y en la creación del legado artístico de su hija Selena, quien sigue siendo considerada la reina del Tex-Mex. De origen mexicano, Abraham creció trabajando con su familia en las labores agrícolas a lo largo del Río Bravo. Aunque asistió a la escuela, abandonó la secundaria para seguir su sueño de convertirse en cantante profesional.

Abraham Quintanilla y su papel en la carrera de Selena

En su juventud, Abraham formó parte del grupo Los Dinos, inicialmente como corista. En 1959, la banda alcanzó cierto reconocimiento con los sencillos “So Hard to Tell” y “Give Me One More Chance”, lo que les permitió ganar terreno en la escena musical texana. Sin embargo, la discriminación racial de la época dificultó su crecimiento artístico y limitó sus oportunidades.

Más tarde, Abraham se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde conoció a Marcella Samora, con quien se casó y tuvo tres hijos: Abraham, Suzette y Selena. Al regresar a Texas, fue testigo del talento musical de sus hijos y decidió formar el grupo Selena y Los Dinos, retomando el nombre de su antigua banda. Con su visión y liderazgo, Abraham fue clave para el desarrollo y éxito de la carrera de Selena, quien se convertiría en una leyenda de la música.

En 1979, Abraham Quintanilla inauguró el restaurante Papa Gayo’s, un lugar donde la familia se presentaba en vivo. Sin embargo, el negocio cerró unos años después debido a la recesión económica. No fue sino hasta 1984 que Selena y Los Dinos firmaron con una disquera y lanzaron su primer álbum, que fue producido por el mismo Abraham.

La carrera de Selena experimentaba un notable ascenso cuando, trágicamente, fue asesinada el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, un hecho que dejó una huella profunda en la familia. Tras su muerte, Abraham dedicó su vida a preservar el legado de Selena, publicando álbumes póstumos, produciendo documentales y creando una fundación para ayudar a niños en situación de crisis.

En 2021, publicó el libro “A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music”, en el que narró su historia personal y el recorrido artístico de sus hijos. Su vida también fue retratada en la película Selena (1997), en la cual fue interpretado por Edward James Olmos.

Hoy, Abraham Quintanilla es recordado como el hombre que impulsó una de las carreras más representativas de la música latina y como el padre que, a pesar de todo, nunca dejó de honrar la memoria de su hija.

