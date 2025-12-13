Angélica Vale: “Son mensajes que sí duelen”

Un comentario en su programa de radio fue interpretado como una indirecta al fin de su matrimonio con Otto Padrón

El matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón habría llegado a su fin tras 14 años juntos, y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el proceso de divorcio no ha estado exento de rumores, versiones cruzadas y fuertes especulaciones.

Programas de farándula han señalado sin confirmación oficial que Padrón habría iniciado una relación con una mujer del entorno escolar de sus hijos, situación que, según estas versiones, habría sido el detonante de la demanda de divorcio. A esto se suman comentarios sobre posibles problemas financieros que habrían tensado aún más la relación.

Del lado de Angélica Vale tampoco se salvó de los rumores. En los últimos días se habló de un supuesto vínculo con el bailarín Julio Ramírez, aunque fuentes cercanas a la actriz desmintieron categóricamente estas versiones, asegurando que se trataría de una campaña para perjudicar su imagen pública.

Otro rumor que cobró fuerza fue el que apuntaba a que Otto Padrón habría ejercido algún tipo de violencia contra la actriz, algo que hasta el momento no ha sido confirmado ni respaldado oficialmente.

Lanza indirectas

Mientras los verdaderos motivos del divorcio siguen sin salir a la luz, uno de los episodios recientes del programa de radio de Angélica Vale llamó la atención. Al leer el mensaje de un oyente sobre infidelidades, la actriz dejó entrever reflexiones que muchos interpretaron como indirectas muy directas sobre el fin de su matrimonio.

“Son mensajes que sí duelen. Fíjate, yo no creo que le hayan dolido las conversaciones, sino que todavía las guarda”, comentó Vale, dejando a más de uno pensando. Además, añadió una frase que avivó aún más la polémica:

“Hay que ver si le habrá dado razones para revisar el celular. Si no da razones, no tienes por qué revisar, pero cuando te empiezan a dar razones, podría ser”.

Por ahora, ni Angélica Vale ni Otto Padrón han confirmado públicamente las causas de su separación, pero el tema sigue dando de qué hablar.

