Angélica Vale enfrenta un divorcio a sus 50 años

Angélica Vale decidió que nada, ni siquiera un divorcio, empañaría su medio siglo de vida. La actriz mexicana, hija de Angélica María y Raúl Vale, cumplió 50 años y lo celebró con entusiasmo junto a sus compañeros del programa radial La Vale Show, donde trabaja como locutora.

En redes sociales se la ve feliz, bailando y riendo durante la transmisión. El equipo del espacio le preparó una sorpresa muy especial: un enorme cartel con la imagen del actor George Clooney. “¡Este es el mejor regalo de cumpleaños, papasito!” , exclamó entre risas mientras abrazaba y besaba la fotografía, desatando carcajadas entre sus compañeras.

Sin embargo, hay un cambio importante en su vida. Angélica confirmó su separación de Otto Padrón, con quien estuvo casada catorce años y tiene dos hijos. “Sí, es cierto, me estoy divorciando. Desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa”, comentó la artista, tras enterarse de que su aún esposo había presentado la demanda días antes, lo que se hizo público por el periodista argentino Javier Ceriani.

Otras versiones

Pero no tardaron en aparecer nuevas versiones. La influencer Jacqueline Martínez, Chamonic, especialista en temas del espectáculo, aseguró que el divorcio se originó por una infidelidad de parte de Vale. Según sus fuentes, la actriz habría iniciado una relación con un bailarín del musical Vaselina, producción en la que participaba.

“Ella estuvo grabando un programa de televisión y, además, participó en Vaselina. Por eso él decidió irse de la casa y tramitar el divorcio. En los documentos incluso se pide no divulgar lo que sucedió”, afirmó Chamonic en redes sociales.

A la controversia se suma que, según la misma creadora de contenido, Otto Padrón estaría buscando evitar el pago de manutención.

Mensaje de su madre

No obstante, Javier Ceriani desmintió la versión y aseguró que todo se trató de un rumor inventado por una persona “molesta” que trabajaba con Angélica Vale.

Durante la más reciente emisión de su programa en YouTube, Ceriani mostró varios videos de felicitaciones por el cumpleaños número 50 de la actriz y comediante, entre ellos uno muy especial de su madre, Angélica María.

En el emotivo mensaje, la cantante y actriz no escatimó en cariño: “A ti, mi bebilla hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir… A ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años. Sé que vas a ser muy feliz. Primero, porque comienzas una nueva etapa en tu vida y, además, porque te mereces lo mejor del mundo por ser un gran ser humano. Te amo, mi amor”.

