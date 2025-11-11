Reencuentro de Combate: nostalgia y anécdotas a 15 años de su estreno

En la casa de Eduardo Andrade recordaron los momentos vividos en este espacio de competencia de RTS

Han pasado 15 años desde aquel noviembre del 2010, en el que Combate apareció en la pantalla de RTS. Jorge Heredia, Eduardo Andrade, Michela Pincay y Denisse Angulo, quienes compartieron en la primera temporada volvieron a reunirse, y la nostalgia fue inevitable.

(Te invitamos a leer: Shakira en Quito: El setlist completo del último show y lo que debes saber)

El reencuentro fue en la casa de Eduardo, donde los excombatientes revivieron anécdotas y momentos que marcaron su paso por el reality. “Además comimos riquísimo y nos tomamos muchas fotos para nuestras redes”, contó Jorge, ahora presentador de Soy el mejor y De casa en casa, de TC.

Vieron el programa de aniversario

Carlos José Matamoros tiene nueva compañera de vida, Diana Carrera Leer más

Por su parte, Eduardo confesó entre risas: “Vimos el programa de aniversario que preparó el canal. Nosotros somos los que estuvimos desde el primer día, la primera temporada. Cada quien tomó su camino, pero el cariño sigue igualito”.

Michela Pincay, ahora parte del elenco de De casa en casa, expresó: “Hace 15 años empezamos la aventura más loca de nuestras vidas. Le dijimos sí a un programa que cambió nuestra historia y nos regaló una amistad que ha vencido el tiempo. Parece que fue ayer, pero el público ha sido testigo de cuánto hemos crecido”.

La celebración

En la actualidad, Combate está bajo la conducción del recién casado Carlos José Matamoros y Emiliana Valdez. Durante la celebración que organizó RTS por los 15 años de este espacio, se emitieron testimonios de figuras como Eduardo, Layla Torres, Yuleisy Coca, Emma Guerrero, Tete Ronquillo, Pollo Bryan y Bratt Murgueitio.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO