Carlos José Matamoros.
Carlos José con su esposa, Diana Carrera.Joffre Flores

Carlos José Matamoros tiene nueva compañera de vida, Diana Carrera

La pareja contrajo matrimonio civil. Esta es la quinta unión del presentador

Mientras la colombiana Shakira hacía vibrar a miles de fanáticos en la capital de la República, el sábado 8 de noviembre, Carlos José Matamoros Icaza (49) decía por quinta vez el tan esperado “sí, acepto”.

La novia, nerviosa

El popular presentador de Combate unió su vida a la de Diana Carrera Tasan (37) en una íntima ceremonia celebrada en una elegante residencia de Puerto Azul.

La novia, una ecuatoriana-alemana que robó el corazón de Carlos José, lució un vestido largo blanco. El dúo de Ecuador (Jinson Pineda y Héctor Alvarado) se encargó de arreglarla. Confesó estar un poco nerviosa, pero muy feliz de casarse con el amor de su vida.

Carlos José Matamoros.
La pareja con uno de los testigos, Dieter Hoffmann.Joffre Flores

Hubo pocos invitados, entre ellos Gabriela Guzmán y Emiliana Valdez, quienes asistieron junto a sus parejas, Fabricio García y el colombiano Alejandro Hoyos, respectivamente.

La mamá se hizo esperar

El enlace tuvo un pequeño retraso: la familia del novio llegó tarde y, sin mamá, no había boda. La madre (Elizabeth) y la abuelita (Josefina) son las mujeres más importantes en la vida de Carlos José. Ahora también Diana.

Boda Carlos José Matamoros.
Diana con su hija.Joffre Flores

Entre los testigos destacó Dieter Hoffmann, del programa Fuull Farándula. La hija del presentador, María Gabriela, no pudo asistir por compromisos laborales en Estados Unidos, pero Diana compartió este momento con su pequeña Alexia. Y, por supuesto, no faltaron las mascotas, Kaiser y Mila.

Boda de Carlos José Matamoros
El pastel no faltó.Joffre Flores

Este es el quinto matrimonio de Carlos José Matamoros. Su primera esposa fue María Fernanda Salazar, quien falleció en 2025. Luego vinieron Pamela Orellana, Yuleisy Coca y La Gringa.

Hoy, el presentador vuelve a apostar por el amor junto a Diana, su nueva compañera de vida.

Boda de Carlos José Matamoros
El documento que legaliza la unión.Joffre Flores

