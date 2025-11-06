Carlos José Matamoros: "La quinta boda será la vencida"

El presentador de Combate Carlos José Matamoros no es una estrella de Hollywood, pero actúa como si lo fuera. Tras cuatro experiencias matrimoniales, este sábado 8 de noviembre unirá su vida a Diana Carrera, con quien ha tenido una relación llena de altas y bajas.

Cuando ya nadie creía que iban a volver, sobre todo porque ella vive en Alemania, la pareja sorprendió y se dio una nueva oportunidad en el amor. La ceremonia civil será muy íntima; algunos familiares, como su madre Elizabeth y su abuelita Josefina y varios amigos, lo acompañarán en esta ocasión.

Su hija María Gabriela, quien reside en Estados Unidos, no acudirá. “Está trabajando bastante”, cuenta el novio. La mayoría de los parientes de Diana viven en Europa.

Cuatro matrimonios antes

Este será el quinto matrimonio de Carlos José. “Esta será la vencida, ya si no funciona me dedico a la parranda hasta que me muera”, dice entre risas.

Su primera pareja fue María Fernanda Salazar, madre de María Gabriela, quien falleció en 2025. Luego vinieron Pamela Orellana, Yuleisy Coca y La Gringa. “Ninguna está invitada”, comenta soltando una carcajada.

Carlos José tiene 26 años en recuperación y está a punto de llegar al medio siglo de vida, mientras que Diana tiene 37 y una hija llamada Alexia, de 11. Por parte de la novia, el testigo será Dieter Hoffmann, presentador de Fuull Farándula y compañero de Yuleisy.

Tiene contrato hasta diciembre

Ella nació en la tierra de la piña, en Milagro. La pareja se conoció hace algún tiempo por internet. Diana pasó la Navidad de 2024 con su hija en Europa y recibió el 2025 junto al presentador en Milagro.

Dieter Hoffmann con Yuleisy Coca. Cortesía

A ambos les gusta comer, dormir y viajar. Lo único que no comparten es el clima: a la milagreña le encanta el calor, mientras que él no lo soporta y prefiere el frío.

¿Será que tomó esta decisión de casarse porque sabe que la televisión es inestable y que en cualquier momento podría decir ‘chao’? Hasta diciembre tiene contrato en el reality de RTS.

