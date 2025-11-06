Expreso
Annasofia
Annasofia para el evento de los Latin GrammyInstagram

Annasofia confirma su presentación en la Noche de Estrellas de los Latin Grammy 2025

Annasofia presentará en vivo los temas de su primer EP, Primer intento

La artista y productora colombiana Annasofia, nominada al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Nuevo Artista, confirmó su participación musical en la “Noche de Estrellas”, evento previo a la ceremonia número 26 de los Latin Grammy. La presentación se realizará el jueves 13 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo a partir de las 20:00.

Con esta participación, Annasofia presentará una propuesta musical que busca reflejar la autenticidad de su proyecto artístico y el estilo con el que ha logrado consolidar su carrera. Su nominación y presencia en el evento representan un reconocimiento al impacto que ha generado en la escena latina emergente.

El primer disco de Annasofia

El anuncio llega tras el lanzamiento de su primer EP, Primer intento, producción que marca una nueva etapa en su desarrollo musical. El disco incluye seis canciones: Primer intento, Humo, Solita, 222, Déjame intentar y Lo dejo fluir. Según la artista, este proyecto representa “el valor de comenzar desde cero, con honestidad y sin miedo a mostrar quién soy realmente”.

Annasofia Credit Maria Camila Jaramillo

Annasofia y el significado de 222: “Ahora soy honesta”

Leer más

¿Quién es Annasofia?

Nacida en Tuluá, Colombia, Annasofia es cantante, compositora, multiinstrumentista y productora. Su trabajo combina sonoridades tradicionales latinoamericanas con influencias contemporáneas. Actualmente forma parte del programa Art House Universal Music Latino, una iniciativa de Abbey Road Studios y Art House Academy dirigida por el productor Julio Reyes Copello, que impulsa a nuevos talentos de la música latina.

